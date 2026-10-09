Günde sadece 10 dakika ayırın: Evlerde küf sorununu önlüyor

Ekim ayında havaların soğumasıyla birlikte pencereler daha sık kapalı tutuluyor. Yemek pişirmek, duş almak ve çamaşırları evin içinde kurutmak gibi günlük işler, evdeki nem oranını yükseltiyor.

Nemli havanın dışarı çıkamaması ise pencerelerde yoğuşmaya, zamanla duvarlarda ve mobilyalarda küf oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre bu sorunu önlemenin en kolay yollarından biri, her gün kısa süreliğine pencereleri açmak.

HER GÜN 10-15 DAKİKA PENCERELERİ AÇIN

Colin’s Slash Windows şirketinin kurucusu Colin Greenslade, küf oluşumunu önlemek için alınabilecek önlemler arasında düzenli havalandırmanın önemini vurguluyor. Greenslade, küf sporlarının yayılmasını önlemenin en etkili yollarından birinin evin pencerelerini her gün açmak olduğunu belirtiyor.

Greenslade, “Pencereleri günde iki kez 10-15 dakika açmak, çok fazla ısı kaybetmeden nemli havayı dışarı atar” diyor.

Sonbaharda pencereleri açmak, soğuk havanın eve girmesine neden olacağı için pek çok kişiye cazip gelmeyebiliyor. Ancak kısa süreli havalandırma, kapalı alanlardaki nemi azaltmaya yardımcı oluyor. Nemli havanın dışarı çıkması ve temiz havanın içeri girmesi, yoğuşma oluşumunu ve buna bağlı küf riskini düşürebiliyor.

Üstelik pencerelerin kısa süreli açılması, evdeki duvarların, mobilyaların ve diğer yüzeylerin önemli ölçüde soğumasına neden olmuyor. Bu nedenle evi uzun süre soğutmadan havalandırmak mümkün olabiliyor.

YALNIZCA SİLMEK YETMİYOR

Küf, nemli ortamlarda gelişme fırsatı buluyor. Sonbahar ve kış aylarında pencerelerin kapalı tutulması, evde oluşan nemin içeride birikmesine neden olabiliyor.

Gerekli önlemler alınmadığında nem, pencerelerin çevresindeki duvarlarda ve yakındaki mobilyalarda küf oluşumuna elverişli koşullar yaratabiliyor. Bu nedenle yalnızca görünen su damlacıklarını silmek yerine, evin düzenli olarak havalandırılması da önem taşıyor.

TUZ VE KEDİ KUMU NEMİ AZALTABİLİR Mİ?

Pencerelerin yakınına tuz, tebeşir veya kedi kumu koymak da havadaki nemi emmek için başvurulan yöntemler arasında bulunuyor ancak bu yöntemlerin etkisi sınırlı olabiliyor.

Söz konusu malzemeler nemi yalnızca birkaç saatliğine azaltabiliyor ve genellikle küçük odalarda daha etkili olabiliyor. Bu nedenle uzmanların önerdiği düzenli havalandırma, evde biriken nemi azaltmak için daha pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.