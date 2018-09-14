Uçakta bulunan ve kentteki "2018 Yılı Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı"na katılmayı planlayan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki biri daire başkanı iki doktor ve bir hemşire, Çelik'e ilk müdahaleyi yaptı.

MUHAMMET MUTAF - Tedavi için bulunduğu Ankara'dan memleketi Artvin'e gitmek üzere bindiği Erzurum uçağında bilinç kaybı oluşan kanser hastası Faik Çelik, yolcular arasında yer alan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki doktor ve hemşirenin müdahalesi sayesinde hayata döndü.

"Hastamızda uçuş sırasında aniden bilinç kaybı ve bayılma meydana geldi. Ekip olarak hemen müdahale ettik. Damar yolu açıldı ve gerekli müdahaleden sonra hasta kendine geldi. Hasta, uçak piste indikten sonra 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye hızlı şekilde götürüldü. Eşi o anda her hasta yakını gibi kendini çok çaresiz hissediyordu muhtemelen. Bizim müdahalemizden sonra kendisi de rahatladı. Hasta da bilincini kaybedip kusma durumu söz konusu olduğunda tabii ki aspire etme durumu söz konusu olabilirdi. O sırada uçakta solunum ve kalp durması meydana gelebilirdi. Gerçekten çok ciddi hastalığı olan biriydi ama en azından hastaneye yetiştirebildik. Sağlık camiası olarak her zaman göreve hazırız."

Uzman hekimlerin yaptığı müdahale ile yerden 10 bin metre yüksekte yeniden hayata dönen Çelik, Erzurum Havalimanı'nda bekletilen ambulansla götürüldüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koçatakan, doktor, hemşire ve sağlık memuru başta olmak üzere herkesin ilk yardım ve hizmet içi eğitimlere katılması gerektiğini vurgulayarak, böylesi durumda çaresiz kalmama ve ilk müdahaleyi yapmanın çok önemli olduğunu, saniyeler içinde bir insanın hayatının kurtarılabileceğini bildirdi.

- "Hayatımı kurtaran müdahale oldu"

Faik Çelik, Ankara'daki tedavisinin ardından uçakla Erzurum'a geldikleri sırada aniden başının döndüğünü ve terlemenin etkisiyle bilinç kaybı yaşayarak kendinden geçtiğini dile getirdi.

Kendisine müdahale eden kişileri hatırlamadığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Herkes başımdaydı ama kimlerin olduğunu bilmiyordum. Birisinin 'hemşireyim' dediğini hatırlıyorum. 'Biz doktoruz' dediklerini de duydum. Nasıl bir müdahale yapıldı, bilmiyorum. Kendime geldiğimde bir baktım ki elime serum takılmış, ondan bile haberim olmadı. Normalde serum takılırken acı duyardım. Sonra eşim nabzımın durduğunu bana söyledi. Benim hayatımı kurtaran müdahale oldu. Allah beni eşime ve çocuklarıma bağışladı. Allah, yardımcı olanlardan ve müdahale edenlerden razı olsun. Müdahalede bulunanların Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve ekibi olduğunu sonradan öğrendim. Kim olduklarını da bilmiyordum. Aynı uçağa denk geldik, ne güzel."