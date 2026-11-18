Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Şahan, eşinden ayrıldıktan sonra giyim mağazası açmayı düşünürken ağabeyi Yusuf Şahan'ın tavsiyesi ve desteğiyle yemek sektörüne yöneldi. 2 aydır kendi işletmesinde tezgah başına geçen Şahan, 10 bin nüfuslu mahallenin tek kadın döner ustası olarak çalışıyor.

'ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKMAK İSTEDİM'

DHA

Bu mesleğe çocuklarını düşünerek başladığını anlatan Tuğba Şahan, "Giyim mağazası açmayı planlıyordum. Ağabeyim ise yemek sektöründe daha başarılı olacağımı söyledi. Başta çok korktum ama desteğiyle cesaretimi toparladım. Biraz da alışılmışın dışına çıkmak istedim. Bütün döner ustaları erkek. 'Neden bir kadın yapmasın, neden başarmasın?' dedim ve büyük bir cesaretle bu işe girdim. Yaptığım iş zor olabilir ama hayallerim işimden daha büyük" diye konuştu.

'KADIN MÜŞTERİLERİM ÇOK DESTEK OLUYOR'

DHA

Dükkanı ilk açtığında çevresinden olumsuz tepkiler aldığını ifade eden Şahan, "Başaramayacağımı düşündüler. Şu ansa müşterilerim ve arkadaş çevrem beni tebrik ediyor. Döner ustası olduğumu görenler çok şaşırıyor ve mutlu oluyor. Özellikle kadın müşterilerim çok destek veriyor. Toplumda 'döner ustaları erkek olur' algısı yerleşmiş ama bu algıyı yıkmaya geldim. Başlangıçtaki zorlukları atlattım; artık hem ben hem de müşterilerim alıştı. Gayet güzel ilerliyoruz" dedi.

'KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'

Hemcinslerine de bu mesleği öneren Şahan, "Mahallenin ilk kadın dönercisiyim ve bu durum çok seviliyor. Kadınlar cesaret edip başlarlarsa devamı gelecektir. Yeter ki her işi elimize alalım, başarırız. Müşterilerimin yüzündeki o şaşkınlık ve mutluluk benim de çok hoşuma gidiyor. Yaşamımı tek başıma sürdüren, çocuklarına tek başına bakan bir anneyim. Çocuk büyütmenin mücadelesi bu işten daha zor. O yüzden bu işi başaramayacak kimse yoktur. Kadınlar korkmasın, cesaretlerinin üzerine gitsin" diye konuştu.

'KÜLLERİMDEN YENİDEN DOĞMAYA GELDİM'

DHA

Dükkanının ismini Anka kuşundan esinlenerek koyduğunu vurgulayan Şahan, "Kadın döner ustalarının çoğalmasını ve iş yerimin şubeleşmesini hedefliyorum. Hem erkek egemen bir sektörün başında olduğum hem de kendi işimin patronu olduğum için çok mutluyum. Evliyken durumum çok iyiydi ama ayrıldıktan sonra bir anda en dibi gördüm. Kendimi toparladıktan sonra bu iş yerini açtım. Küllerimden yeniden doğmaya geldim" dedi.