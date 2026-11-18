Astrolojik yorumlara göre gökyüzündeki hareketler, bazı burçların ruh halini ve hayata bakışını etkileyebilir. 18 Kasım Çarşamba günü Balık burcunda gerçekleşen büyüyen Ay evresi, özellikle zihinsel rahatlama, iyimserlik ve geleceğe güvenle bakma temalarıyla ilişkilendiriliyor. YourTango'da yayımlanan değerlendirmeye göre bu dönemde üç burç, uzun süredir kendilerini yoran konuları geride bırakarak daha huzurlu ve mutlu hissedebilir.

1. BOĞA

Boğa burçları için 18 Kasım'dan itibaren hayatın daha iyiye gittiğini hissetme dönemi başlıyor. Balık burcundaki büyüyen Ay'ın etkisiyle Boğalar, içinde bulundukları koşullara daha sakin ve güvenli bir gözle bakabilir.

Geçmişte kendilerini huzursuz veya güvensiz hissettiren bazı durumların artık kontrol edilebilir olduğunu fark edebilirler. Kendilerine ve attıkları adımlara duydukları güven arttıkça olumlu gelişmeleri daha kolay fark etmeleri mümkün.

Astrolojik yoruma göre Boğalar, geleceğe yönelik umutlarını yeniden güçlendirerek mutluluğa giden yolda önemli bir adım atabilir.

2. YENGEÇ

Yengeç burçları için bu dönemin öne çıkan teması zihinsel rahatlama ve tamamlanma hissi. Bir süredir sonuçlanmasını bekledikleri bir iş, proje veya erteledikleri bir konuşma nihayet çözüme kavuşabilir.

Uzun zamandır zihinlerini meşgul eden bir konunun kapanması, Yengeçlerin üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Böylece sürekli aynı meseleleri düşünmek yerine önlerine bakmaya ve yeni planlar yapmaya odaklanabilirler.

YourTango'nun yorumuna göre Yengeçler, 18 Kasım itibarıyla kendilerini daha özgür ve huzurlu hissederek mutluluğa daha fazla alan açabilir.

3. BALIK

Balık burçları, kendi burçlarında ilerleyen büyüyen Ay'ın etkisiyle iç huzur ve sakinlik arayışına yönelebilir. Daha olumlu bir ruh hali, daha önce gözlerinde büyüttükleri sorunları farklı değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Geçmişte aşılması zor görünen meselelerin aslında çözülebilir olduğunu fark edebilirler. Kendilerine duydukları güvenin artmasıyla birlikte günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara daha sakin yaklaşabilirler.

Astrolojik değerlendirmeye göre Balıklar, olumlu düşünce biçimleri sayesinde hem mutluluğa hem de yeni fırsatlara daha açık hale gelebilir.