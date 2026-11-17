Astrolojiye göre bazı burçların mesajlaşma alışkanlıkları, karakter özelliklerinden, bağlı oldukları elementlerden ve yönetici gezegenlerinden etkileniyor.

Kimi burçlar telefonla ilgilenmeyi yorucu bulurken kimi yazışmak yerine yüz yüze iletişim kurmayı tercih ediyor.

Bazıları ise günlük hayatın yoğunluğu nedeniyle mesajlara cevap vermeyi sürekli erteliyor.

Öte yandan mesajlaşmayı seven, telefonuna gelen bildirimleri anında yanıtlayan burçlar da var. Ancak astrolojide mesajlara geç dönmesiyle öne çıkan bazı burçlar bulunuyor.

1. KOÇ BURCU (21 MART – 19 NİSAN)

Ateş elementine mensup olan ve Mars tarafından yönetilen Koç burçları, hareketli yaşamları ve yoğun gündemleriyle dikkat çekiyor. Sürekli bir şeylerle meşgul olan Koçlar, telefonlarına gelen mesajlardan çok o anda yaptıkları işe odaklanmayı tercih ediyor.

Bir toplantıdaysa, dışarıda işleriyle uğraşıyorsa ya da bir planın peşinden koşuyorsa telefonunu uzun süre kontrol etmeyebilir. Gönderdiğiniz en komik video bile o an ilgisini çekmeyebilir.

Üstelik Koç burçları bazen mesajınıza cevap verdiğini düşünüp aslında yanıtlamadığını günler sonra fark edebilir.

Acil bir konuda kendisinden haber bekliyorsanız mesaj atmak yerine telefonla aramak daha etkili olabilir.

2. YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Ay tarafından yönetilen su grubu burçlarından Yengeçler, duygusal ve hassas yapılarıyla biliniyor. Bu nedenle özellikle yoğun duygular içeren mesajlar karşısında ne cevap vereceklerini düşünmek için zamana ihtiyaç duyabilirler.

Yengeçler ilişkilerine ve iletişime değer verseler de her zaman mesajlaşarak bağlantı kurmayı tercih etmeyebilir.

Özellikle kendilerini duygusal açıdan hazır hissetmediklerinde telefon üzerinden konuşmak onlara yorucu gelebilir.

Bu burcun temsilcileri için yüz yüze iletişim, fiziksel yakınlık ve karşılarındaki kişinin varlığını hissetmek oldukça önemli. Bu nedenle mesajınıza hemen yanıt vermek yerine kahve içmek için buluştuğunuzda uzun uzun konuşmayı tercih edebilirler.

Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin duyguları, güçlü sezgileri ve gizemli tavırlarıyla tanınan Akrep burçları, mesajlaşma konusunda da seçici davranabiliyor. Plüton tarafından yönetilen su grubu Akrepler, yüzeysel konuşmalardan çok derin ve anlamlı iletişim kurmayı seviyor.

Günlük sohbetlere katılmaktan keyif alsalar da konu duygusal ve ciddi meselelere geldiğinde mesajlara cevap vermeyi erteleyebilirler. Çünkü Akrepler, gerçek hislerini mesaj yoluyla doğru şekilde ifade edemediklerini düşünebilir.

Bazen cevap vermeden önce düşünmek ve duygularını anlamlandırmak için kendilerine zaman tanırlar. Ancak konuşmaya hazır olduklarında birkaç satırlık mesaj yerine uzun uzun yazabilir, sesli mesaj gönderebilir ya da doğrudan görüntülü konuşmayı tercih edebilirler.

Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)

Hava elementine mensup olan ve Uranüs tarafından yönetilen Kova burçları, bağımsız ve özgür ruhlu yapılarıyla öne çıkıyor. Telefonlarına gelen mesajı görüp okuduktan sonra cihazı bir kenara bırakmaları onlar için oldukça olağan olabilir.

Kovaların zihinleri sürekli yeni fikirler, projeler ve düşüncelerle meşguldür. Bu nedenle mesajlaşmayı günlük hayatın yorucu ayrıntılarından biri olarak görebilirler.

Bir mesajı okuyup cevap vermeyi daha sonraya bırakabilir, hatta aradan iki hafta geçmesine rağmen geri dönüş yapmayı unutabilirler. Kova burçlarıyla iletişim kurmak isteyenlerin uzun mesajlaşmalar yerine yüz yüze görüşmeyi tercih etmesi daha iyi sonuç verebilir.

Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)

Neptün tarafından yönetilen su grubu burçlarından Balıklar, hassas, empatik ve hayal dünyası geniş kişilikleriyle tanınıyor. Birinden mesaj almak onları mutlu etse de aynı hızda cevap vermek konusunda pek başarılı olmayabilirler.

Balık burçları kendilerine gelen mesajları dikkatle okuyup karşı tarafa nasıl yanıt vereceklerini uzun uzun düşünebilir. Özellikle bir sorun anlatıldığında ya da duygusal bir konuşma başladığında doğru kelimeleri bulmak için zaman harcarlar.

Ancak bazen cevap vermeyi o kadar çok düşünürler ki mesajı göndermeyi tamamen unutabilirler. Hatta zihinsel olarak karşılık verdiklerini düşünüp gerçekte mesaj yazmadıklarını bile fark etmeyebilirler. Bu nedenle Balık burçlarından yanıt bekleyenlerin biraz sabırlı olması gerekebilir.