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10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Tokat’ta, ‘Spor Tokat’ projesi kapsamında düzenlenen törenle 10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi.Tokat Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen olan “Spor Tokat” projesi kapsamında Hüseyin Akbaş Spor Salonunda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerin katıldı.

10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

Tokat’ta, ‘Spor Tokat’ projesi kapsamında düzenlenen törenle 10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi.
Tokat Valiliği öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen olan “Spor Tokat” projesi kapsamında Hüseyin Akbaş Spor Salonunda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerin katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilere 10 bin adet satranç takımı hediye edildi. Öğrencilere satranç hediye eden Vali Balcı, bir öğrenci ile sembolik olarak satranç oynadı. Törende açıklamalarda bulunan Vali Balcı, satranç kültürüne katkı sağlamak adına proje yaptıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın akademik anlamdaki başarıları elbette önemli, çok önemsiyoruz. Ama onun yanında sosyal, kültürel, sportif anlamda da destek vermemiz gerekiyor. Gelecek kuşaklar için bir şeyler yapmamız gerekiyor, omuz vermemiz lazım. Ülkemiz her alanda kalkınırken ilerlerken, gelişirken eğitimde bunların en önemli alanlarından birisi. Türkiye’nin en güçlü kaynağı insan kaynağı. Esasında yaptığımız iş sadece bir satranç dağıtma değil Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımıza gelecek kuşaklarımıza yatırım yapıyoruz. Onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Çok güzel bir aktivte oldu” dedi.
Satranç takımı hediye edilen öğrencilerin birçoğu bilgisayar oyunlarından daha çok satrancı tercih ettiklerini kaydetti.

10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

10 bin öğrenciye satranç takımı hediye edildi

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