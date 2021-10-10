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  4. 10 Ekim günlük burç yorumları! Düşünmeden konuşmaya karşı dikkat edin

10 Ekim günlük burç yorumları! Düşünmeden konuşmaya karşı dikkat edin

10.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yay burcu gün içinde kendisine odaklanabilir, kendisini ön planda tutabilir. Boğa burcunun ise hayata karşı sorumlulukları ön planda olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Aslan burcu bugün güvende kalma ya da konfor alanını koruma durumundan ayrılarak maceraya adım atabilir. Koç burcunda ise yurt dışı konuları gündemde olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde eğitim, yurtdışı, yabancılarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Taşınma, ilişkileri bir adım ileri taşıma gibi durumlar ön planda olabilir. Sosyal ve flörtöz olacağınız bir gün.

BOĞA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde sorumluluklar, yapılacak işler ve hayata dair sorumluluklarınız gündemde olabilir. Beslenme ve sağlıkla ilgili kendinizi yeni bir düzene sokabilirsiniz. Gün içinde iki farklı durum, iki farklı duygu ortaya çıkabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkileriniz ön planda olacak. Etrafınızda insan kalabalığı olabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde duygu ve tutkunun yükseldiği veya tekrar canlandığı durumlar olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde yapılacak işlerle ilgilenebilir, iş hayatının ve ilişkilerin gerektirdiği durumlar ve sorumluluklarla hareket edebilirsiniz. Kendi hayatınız, kendi hedefleriniz için emek verme zamanı. Beslenmede aşırılıklara gitmeye karşı dikkat.

ASLAN

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde heyecan uyandıran deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Güvende kalma veya konfor alanını koruma durumundan nispeten çıkarak bir macera içine girebilirsiniz. Bir durumla ilgili cesareti yüklenebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde aile ilişkileriniz ve ev davetleri, kutlamalar ve organizasyonlar gündemde olabilir. Kısa bir yolculuk yapabilir, ebeveynlerinizi ziyaret edebilirsiniz. Eski bir heves, eski bir duygu canlanabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyalleşiyor ve keyifli ortamlara dahil oluyorsunuz. Düşüncelerinizde ve duygularınızda aşırılığa gitmeye açık olabilirsiniz. Akrabalar, kardeşler ve komşularla ilişkiler öne çıkabilir. Düşünmeden konuşmaya karşı dikkat edin.

AKREP

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde harcamalarınızda aşırılıklara gidebilirsiniz. Eş, patron ve baba gibi eril figürler kararlarınızda ve gelecek planlarınızda daha etkin olabilir. Bir duruma boyun eğmek ile bir duruma rağmen hareket etmek arasında olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde kendinize odaklanabilir, kendinizi ön planda tutabilirsiniz. İş hayatınıza dair yeni planlar, heves ve arzular gündeme gelebilir. Anlık heveslere girip, anlık vazgeçişler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde veya çocuklarla ilgili konularda ikili durumlar, gariplikler veya anlamlandırmaya çalıştığınız koşullar olabilir. Gizli ilişkiler ve sırlar gibi durumlar çalışabilir.

KOVA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinize odaklanacak ve yakın çevrenizle bir araya geleceksiniz. Daha iyimser ve insancıl davranmayı seçeceğiniz, ilişkilerinizde daha yapıcı olabileceğiniz bir gün. İlişkilerin geleceğine dair adımlar, kutlamalar gündeme gelebilir.

BALIK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde inançlar, değerler, kendi doğrularınız ve yaşam felsefeniz ön planda olabilir. Kendi bildiğinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İnatçılık ve ısrar ilişkilerinizi zedelediyse geri adım atmanız uzlaşmayı getirebilir.


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