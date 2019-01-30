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10 federasyon ve 186 dernekten Özhaseki'ye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

ANKARA'daki 10 federasyon ve 186 hemşehri derneğince AK Parti'nin yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'ye destek açıklamasında bulunuldu.

10 federasyon ve 186 dernekten Özhaseki'ye destek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'daki 10 federasyon ve 186 hemşehri derneğince AK Parti'nin yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'ye destek açıklamasında bulunuldu.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 10 federasyon ve 186 hemşehri derneği başkanları, basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç, Ankara Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Nejdet Gökçe, Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu, Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül, Sinoplular Dernek Başkanı Kenan Güllü ve Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Abdullah Kılınç katıldı. Federasyon ve dernekler adına konuşan Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Erkoç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra gerçekleştirilecek ilk seçim olması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.
'ÖZHASEKİ'YE DESTEK OLMAYA KARAR VERDİK'
Ankara'ya karşı sorumluluklarının farkında olduklarını kaydeden Mehmet Erkoç, şöyle konuştu:
"Üzerimize aldığımız bu sorumluluk kapsamında; 31 Mart 2019 yerel yönetimler seçimlerinde ülkemizin her yöresinden kardeşlerimizin yaşadığı, tüm devlet kurumlarının içinde yer aldığı memur kenti olmasının yanında üniversite ve sanayi kentimiz, tipik bir Türkiye modeli olan başkentimiz Ankara'mızda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek olmaya karar verdik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sayın Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve bakanlık döneminde yaptığı hizmetleri Ankara'mız için de yapacağına inanıyoruz. Bizler, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş, Ankara'da yaşayan, geçimimizi buradan sağlayan 10 federasyon ve 186 derneğin temsilcileri olarak Sayın Mehmet Özhaseki'yi ve projelerini destekliyor, seçimlerin Ankara'mıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

10 federasyon ve 186 dernekten Özhaseki'ye destek

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