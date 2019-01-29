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10 federasyon ve 489 dernek Mehmet Özhaseki’ye destek kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek kararı alan 10 federasyon ve 489 dernek adına açıklama yapan Çorumlular Federasyon Başkanı Hayri Çağır, “10 federasyon başkanı ve 489 dernek başkanı adına yerel seçimlerde kararımız Mehmet Özhaseki” dedi.Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Çorumlular Federasyon Başkanı Hayri Çağır, Ankara’nın havasını soluyan vatandaşlar olarak Ankara’ya borçlu olduklarını vurgulayarak, “Bizler, Ankara’da yaşayan, üreten, tüketen, ömrünü Ankara’ya vermiş sivil toplum kuruluşları olarak yerel seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak adına bir araya geldik.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek kararı alan 10 federasyon ve 489 dernek adına açıklama yapan Çorumlular Federasyon Başkanı Hayri Çağır, “10 federasyon başkanı ve 489 dernek başkanı adına yerel seçimlerde kararımız Mehmet Özhaseki” dedi.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Çorumlular Federasyon Başkanı Hayri Çağır, Ankara’nın havasını soluyan vatandaşlar olarak Ankara’ya borçlu olduklarını vurgulayarak, “Bizler, Ankara’da yaşayan, üreten, tüketen, ömrünü Ankara’ya vermiş sivil toplum kuruluşları olarak yerel seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak adına bir araya geldik. Bizler bu şehirde yaşayan insanlar olarak bu şehirde olup biten her şey bizleri yakından ilgilendiriyor. Bizler ezan diyen, bayrak diyen, cumhuriyet diyen kuruluşlarız. Nasıl Kurtuluş Savaşı’nda cephede yer aldıysak, bugün yine vatan için canımızı feda etmeye hazırız” diye konuştu.
31 Mart seçimleri hakkında ortak kanaatlerinin olduğunu ifade eden Çağır, “Ülkemizde 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için, daha güzel bir Ankara için, daha güzel bir başkent için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olmaya kadar verdik. Bize göre Ankara, hamasi söylemlerle, hayali projelerle idare edilemez” ifadelerini kullandı.
Özhaseki’nin geçmiş icraatlarına da değinen Çağır, “Biz tüm adayların tecrübelerine baktık. Mehmet Özhaseki’nin yaptığı hizmetler bizlere güven verdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle çocuklarımızın yarınları için kararımızı Özhaseki’den yana kullandık” şeklinde konuştu.
Basın toplantısına Kırşehirliler Federasyon Başkanı Hilmi Gökçınar, Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Koç, Ankaralılar Federasyon Başkanı Celalettin Uludağ, Çankırılılar Federasyon Başkanı Adem Can, Kars, Ardahan, Iğdır Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım, Niğdeliler Federasyon Başkanı Emin Özer, Gümüşhaneliler Federasyon Başkanı Hamdi Aslan, Erzurumlular Federasyon Başkanı Feridun Ünal, Kırıkkaleliler Federasyon Başkanı Aytekin Araç, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

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