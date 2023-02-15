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10. günde umutları yeşerten haber! Deprem sonrası enkaza dönen 8 katlı binadan kalp ritmi alındı

15.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 10. güne girildi. Çalışmaların 9. gününde peş peşe gelen mucize haberleri umutları yeşertirken, 8 katlı Üçgözler Apartmanı'nın enkazında kalp ritmi alındığı belirtildi. Ekipler hemen çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırırken, Türkiye gelecek yeni mucize için nefesini tuttu bekliyor. İşte tüm detaylar...

10. günde umutları yeşerten haber! Deprem sonrası enkaza dönen 8 katlı binadan kalp ritmi alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı sayısı 35 bini aştı. Depremin ardından binlerce vatandaş enkaz altından çıkarıldı. Depremin 9. gününde peş peşe gelen mucizeler umutları yeşertirken, 10. günde de çalışmalara aralıksız sürüyor.

10. GÜNDE ENKAZDAN KALP RİTMİ ALINDI

Depremin 10. gününde devam eden çalışmalarda Onikişubat ilçesinde bulunan 8 katlı Üçgözler Apartmanı'nda enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı. Enkazda arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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212 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

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AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

209 SAAT SONRA GELEN MÜJDE

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Son olarak Hatay'da 13 yaşındaki Berat Yücel, 209 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Berat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Küçük çocuğun yakınları, Berat'ın depreme odasında yakalandığını, enkaz altında geçirdiği sürede ise kitap okuduğunu söyledi.

MUCİZE HABERLERİ ART ARDA GELİYOR! 209. SAATTE BABA KIZ KURTARILDI

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Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan baba ve kızı umutları yeşertti. Babanın kurtarılmasının ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Enkazdan çıkarılan Fatma parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma’nın sağ olarak kurtuluşu sevinçle karşılandı.

207 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.

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