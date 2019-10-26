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10 gündür kayıp, her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar'dan (38), 10 gündür haber alınamıyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar'dan (38), 10 gündür haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmalarında Yanar'ın izine rastlanmadı.

Ilgın ilçesi Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Yanar, 10 gün önce evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi de 16 Ekim günü kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Yanar'a ait ize rastlanmadı.

Kısa süre ara verilen arama çalışması dün yeniden gerçekleştirildi. Konya itfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Akşehir Dağcılık ekipleri ile Konya Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinin katıldığı aramalarda yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı. Sualtı ekipleri de çeşitli noktalarda dalışlar yaptı. Tüm çabalara rağmen, Ali Yanar bulunamadı.

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