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10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri!

07.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da Anıtkabir'in saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağı merak edildi. Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da büyük özlem ve sevgiyle anılacak. Peki, 10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri...

10 Kasım Anıtkabir saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri!

10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaret saatleri ve ayrıntılar haberimizde...

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir 10 kasım atatürk

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