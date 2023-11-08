10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2023! Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü için minnet ve özlem dolu 10 Kasım mesajları

10 Kasım mesajları, Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri internette araştırılıyor. İşte minnet ve özlem dolu 10 Kasım mesajları...

10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.





