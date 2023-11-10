10 KASIM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün BIST işlem görecek mi?

Bugün borsanın açık olup olmayacağı merak edildi. Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? 10 Kasım borsa açık mı, BIST işlem görecek mi? İşte detaylar...

BUGÜN BORSA AÇIK MI? (10 KASIM 2023 CUMA)

Bugün borsa açık olacak. 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri değildir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.





