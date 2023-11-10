HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 KASIM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün BIST işlem görecek mi?

10 KASIM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün BIST işlem görecek mi?

09.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Öte yandan bugün Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen vatandaşlar "10 Kasım borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri...

10 KASIM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Bugün BIST işlem görecek mi?

Bugün borsanın açık olup olmayacağı merak edildi. Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? 10 Kasım borsa açık mı, BIST işlem görecek mi? İşte detaylar...

BUGÜN BORSA AÇIK MI? (10 KASIM 2023 CUMA)

Bugün borsa açık olacak. 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri değildir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

a4

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mecliste şaşkına çeviren olay! Sis bombası...Mecliste şaşkına çeviren olay! Sis bombası...
ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadıABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı
En güzel resimli 10 Kasım mesajları!En güzel resimli 10 Kasım mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma saatleri kısalıyor mu?

F.Bahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler ilk yenilgisini aldı

F.Bahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler ilk yenilgisini aldı

ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

Adana'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı, polisi ezip kaçmak istedi

Adana'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı, polisi ezip kaçmak istedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.