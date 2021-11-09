10 Kasım'da eczaneler açık mı? 10 Kasım 2021 eczaneler kaça kadar açık?

Yarın 1938 yılının 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatının yıl dönümü. 10 Kasım günü eczanelerden ilaç almak isteyen vatandaşlar eczanelerin hizmet durumlarını merak ediyor. Peki 10 Kasım'da eczaneler açık mı?

10 KASIM'DA ECZANELER AÇIK MI?

10 Kasım günü eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Resmi tatiller takviminde 10 Kasım yer almamakta.

Bu sebeple 10 Kasım 2021 Çarşamba günü eczaneler ve üniversiteler, okullar, bankalar gibi devlet kurumları açık olacak.

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım günü, her asene çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra bütün dünyada yankı uyandırmıştır.

Sağlık durumu kötüye gitmekte olan Atatük'e 1938 senesi başlarında siroz teşhisi konulmuş ve Avrupa'dan doktorlar getirilmştir. Ancak yapılan tedaviler sonuç vermemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe gününün sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur.

