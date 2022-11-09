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  4. 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri!

10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri!

09.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım'da sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk’ü Anma Günü öncesi birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ulu Önder 10 Kasım'da büyük özlem ve sevgiyle anılacak. Peki, 10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? İşte 10 Kasım hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri...

10 Kasım'da sağlık ocağı açık mı? 10 Kasım hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri!

10 Kasım 2022 Perşembe günü sağlık ocakları, hastane ve eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım reszmi tatil değildir. İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günü hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri...

10 KASIM'DA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

10 Kasım'da sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri),hizmet vermeyi sürdürecek.

10 KASIM HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatiller arasında bulunmadığı için hastane ve eczaneler de her zamanki saatlerinde çalışmaya devam edecekler.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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sağlık ocağı çalışma saatleri

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