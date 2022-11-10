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  4. 10 KASIM FOTOĞRAFLARI burada! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel Atatürk fotoğrafları

10 KASIM FOTOĞRAFLARI burada! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel Atatürk fotoğrafları

10.11.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım fotoğrafları, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla vatandaşlar tarafından WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarından gönderilmek üzere ya da Instagram, Faceook ve Twitter'da paylaşılmak için internette araştırılıyor. 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dönümü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel Atatürk fotoğrafları ve görsellerine haberimizde yer verdik. İşte 10 Kasım fotoğrafları...

10 KASIM FOTOĞRAFLARI burada! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel Atatürk fotoğrafları

10 Kasım fotoğrafları ve görselleri Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefat etti. Bugün Atatürk’ün ölümünün 84’ncü yıl dönümü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel Atatürk fotoğrafları ve görsellerini sizler için derledik. İşte 10 Kasım fotoğrafları...

10 KASIM FOTOĞRAFLARI

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10 KASIM MESAJLARI

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün…

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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