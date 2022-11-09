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10 KASIM MESAJLARI ve sözleri 2022: En güzel, anlamlı, yeni, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları

09.11.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım mesajları ve sözleri, bu anlamlı güne sayılı saatler kala gündem oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Yarın Atatürk’ün ölümünün 84’ncü yıl dönümü. Bu anlamlı güne az bir zaman kala 10 Kasım mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri

10 KASIM MESAJLARI ve sözleri 2022: En güzel, anlamlı, yeni, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları

10 Kasım mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk tam 84 yıl önce hayatını kaybetti. 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran Atatürk’ü anmak isteyenler 10 Kasım mesajları ve sözlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Anlamlı, yeni, en güzel, resimli 10 Kasım mesajları ve sözlerini sizler için derledik.

10 KASIM MESAJLARI

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

10-kasım-sözleri

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün…
Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

10-kasım-mesajları

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"
Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir.

resimli-10-kasım-mesajları

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.
Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

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