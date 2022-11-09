10 KASIM MESAJLARI ve sözleri 2022: En güzel, anlamlı, yeni, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları

10 Kasım mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk tam 84 yıl önce hayatını kaybetti. 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran Atatürk’ü anmak isteyenler 10 Kasım mesajları ve sözlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Anlamlı, yeni, en güzel, resimli 10 Kasım mesajları ve sözlerini sizler için derledik.

10 KASIM MESAJLARI

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün…

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

