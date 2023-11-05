HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

05.11.2023 17:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım resmi tatil mi, sorusu kasım ayının ilk haftası itibariyle merak edildi. Öte yandan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği de araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı merak edildi. İşte konuya dair detaylar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir.

10 Kasım'da okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk haftası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenecek.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

atatürk

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

a4

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli'den tsunami açıklaması! 'Olası İstanbul depreminde...'Kandilli'den tsunami açıklaması! 'Olası İstanbul depreminde...'
İsrail mülteci kampına saldırdı: En az 20 ölü İsrail mülteci kampına saldırdı: En az 20 ölü
Bakan Fidan'ın yoğun Gazze mesaisi! Kritik konular ele alındıBakan Fidan'ın yoğun Gazze mesaisi! Kritik konular ele alındı
Anahtar Kelimeler:
resmi tatil 10 kasım tatil mi 10 kasım'da okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.