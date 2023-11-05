10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı merak edildi. İşte konuya dair detaylar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir.

10 Kasım'da okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk haftası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenecek.

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.







