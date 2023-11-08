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10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım 2023 Cuma okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor!

08.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Öte yandan birçok kişi internette "10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım 2023 Cuma okullar tatil mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım 2023 Cuma okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor!

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla çeşitli etkinler düzenlenecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil değildir. Dolayısı ile cuma günü kamu kuruluşları açık olacak.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak.

RESMİ TATİLLER

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Günün önemli manşetleri


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