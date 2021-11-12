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10 Kasım şiirine soruşturma! Gaziantep Valisi duyurdu

12.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valiliği, kentteki bir okulda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende bir öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.

10 Kasım şiirine soruşturma! Gaziantep Valisi duyurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda bir öğretmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu. Gaziantep Valiliği, öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni’nde bir öğretmenimizin okuduğu şiir ile ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Olayla ilgili valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

VALİ GÜL: KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Gaziantep Valisi Davut Gül, bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Şehitkamil Vicdan Ahmet GÜNER Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir"

ADSD

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Gaziantep
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