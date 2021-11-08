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10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi olacak?

08.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'da son nefesini verdi. Bu çarşamba yurdun birçok yerinde Atatürk'ü anmak için çeşitli gösteriler yapılacak. Atatürk'ün 83. yıl dönümü olan 10 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi olacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938'de 09.05'te hayatını kaybeden, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her sene tutulan ulusal yastır. 10 Kasım çarşamba gününde okulların, bankaların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

10 KASIM ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. vefat yıl dönümü olan 10 Kasım Çarşamba günü, resmi tatil değil. Bu nedenle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü okullar, devlet kurumları, kargolar, bankalar açık olacak. Normal mesai devam edecek.

10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi olacak?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her yıl tutulan ulusal yastır. Bu özel günde yurdun çeşitli yerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına çeşitli gösteriler yapılır. 10 Kasım'da 09.05'te siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyse saygı duruşuna geçilir. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'deki bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir, daha sonra da yarıya indirilir.

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Mustafa Kemal Atatürk

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