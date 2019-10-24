10 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTEN OPERASYON KAMERADA 

*Evlere giren hırsızlar güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

*Hırsızlar gece saatlerinde sahiplerinin kapılarını kilitlemeden uyuduğu evlere giriyorlardı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul' da 21 ayrı eve girerek 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 10 kişilik çete çökertildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zeytinburnu, Başakşehir, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Avcılar'da son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Hırsızların gece saatlerinde sahiplerinin kapılarını kilitlemeden uyuduğu evlere girdikleri tespit edildi. Polis, kapıları kolayca açan hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit para, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalarak ortadan kaybolduklarını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Adreslerini tespit ettiği 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Esenler ve Ümraniye'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.