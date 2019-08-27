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10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde 4’ü çocuk 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.Kaza, 18 Ağustos Pazar günü saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı’nda meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde 4’ü çocuk 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, 18 Ağustos Pazar günü saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gargar mevkii istikametinden ilçe merkezine geçmek isteyen Mehmet Ali B. (44) idaresindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan D. idaresindeki 03 ABA 913 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka kısmından darbe alan minibüs, bir süre olduğu yerde döndükten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan D. yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Durmuş (26), Kadriye Külte (27), Nebahat Barut (43), Nebahat Durmuş (3), Nebahat Melisa Külte (6), Fatma Tuana Külte ve 8 aylık Cansu Durmuş yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Ali B. de yaralanırken, minibüsteki yolcular Zarif Kadir Akın (47) ile Mustafa Karakavuk (66) ise ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralılar, en son Salihli Özel Medi Güneş Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Zarif Kadir Akın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kula Küçük Sanayi Sitesi’nde oto elektrikçi ustası olan Zarif Kadir Akın’ın cenazesinin ikindi namazını müteakip Gidişler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan kaza, çevredeki bir güvelik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kavşaktan ilçe merkezine geçmek isteyen minibüs ile İzmir istikametine seyir halinde olan otomobilin çarpışmasının ardından toz bulutunun yükseldiği görülüyor.

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

10 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
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