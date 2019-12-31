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  4. 10 metrelik istinat duvarından düşüp, öldü

10 metrelik istinat duvarından düşüp, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen Mahir Aydın, yaşamını yitirdi.

10 metrelik istinat duvarından düşüp, öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen Mahir Aydın, yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Gölcük'e bağlı İhsaniye Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Aydın, iddiaya göre, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından zemine düştü. Aydın'ın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Mahir Aydın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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