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10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

07.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur. Bu kodlar araçların ön ve arkalarında yer alır. Araç plakaları 81 ile dağılmıştır ve genellikle şehir isimlerinin alfabetik dizilimine uygun olarak verilmiştir. Ancak alfabetik kurala uymayıp özel olarak verilmiş araç plakaları da vardır. Peki 10 nerenin plakasıdır? İşte bu sorunun cevabı ve detayları!

Seyahat ederken gördüğümüz araç plakalarının nereye ait olduğunu sıklıkla merak ederiz. Neyse ki gördüğümüz plaka kodunun hangi şehir içinde kullanıldığını öğrenmek oldukça kolay! Peki bu plakalar arasından 10 araç plakası hangi ilde kullanılıyor? 10 nerenin plakası? Dilerseniz bu sorunun cevabını ve detaylarını öğrenmek için yazımıza geçelim...

10 Nerenin Plakası?

10 plaka imi Balıkesir ilimize ait plaka kodudur. Balıkesir'e kayıtlı tüm araçlarda 10 numaralı araç plakası kullanılır. Alfabetik sıraya uygun olarak 9 numaralı Aydın plaka kodundan sonra, 11 numaralı Bilecik plaka kodundan ise önce gelir.

Balıkesir'in İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Balıkesir'deki plakalarda 10 numarası sabittir. Ancak bunun yanında, Balıkesir'deki merkez ve ilçelerinde farklı plaka harfleri ve ikincil kodları vardır. Bu bilgiler sayesinde gördüğünüz harf ve rakamların nerenin plaka kodu olduğunu anlayabilirsiniz. işte o harf ve kodlar!

Balıkesir Merkez Plaka Kodları ve Harfleri

  • AC-AZ 001-999 aralığı,
  • D 0001-9999 aralığı,
  • DA-DZ aralığı,
  • EA-EZ aralığı,
  • F 0001-9999 aralığı,
  • FA-FZ aralığı,
  • HA-HZ aralığı,
  • J 00001-10000 aralığı,
  • M 00001-10000 aralığı,
  • MA-MZ aralığı,
  • S 00001-10000 aralığı,
  • T 0001-2000 aralığı,
  • U 0001-9999 aralığı,
  • V 0001-9999 aralığı,
  • Z 0001-9999 aralığındadır.

Balıkesir Erdek İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 31001-33000 aralığı,
  • E 0001-9999 aralığı,
  • J 43001-44000 aralığı,
  • M 31001-33000 aralığı,
  • S 31001-33000 aralığı,
  • T 7101-7650 aralığındadır.

Balıkesir Havran İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • H 0001-9999 aralığı,
  • J 35001-36000 aralığı,
  • M 35001-36000 aralığı,
  • S 35001-36000 aralığı,
  • T 7901-8150 aralığındadır.

Balıkesir Edremit İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 15001-20000 aralığı,
  • KA 001-999 aralığı,
  • LA 001-999 aralığı,
  • M 15001-20000 aralığı,
  • N 0001-9999 aralığı,
  • S 15001-20000 aralığı,
  • T 3001-3900 aralığındadır.

Balıkesir Bandırma İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • AAB 01-AAZ 99 aralığı,
  • J 10001-15000 aralığı,
  • M 10001-15000 aralığı,
  • NA 001-NZ 999 aralığı,
  • PA 001-PZ 999 aralığı,
  • S 10001-15000 aralığı,
  • T 2001-3000 aralığındadır.

Balıkesir Susurluk İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 23001-26000 aralığı,
  • M 23001-26000 aralığı,
  • S 23001-26000 aralığı,
  • SA 001-SZ 999 aralığı,
  • T 4751-5600 aralığındadır.

Balıkesir Burhaniye İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 26001-28000 aralığı,
  • J 44001-45000 aralığı,
  • M 26001-28000 aralığı,
  • RA 001-999 aralığı,
  • S 26001-28000 aralığı,
  • T 5601-6400 aralığındadır.

Balıkesir Gönen İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • CAA 01-CZZ 99 aralığı,
  • J 28001-30999 aralığı,
  • M 28001-30000 aralığı,
  • S 28001-30999 aralığı,
  • T 6401-7100 aralığı,
  • TA 001-TZ 999 aralığındadır.

Balıkesir Manyas İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 36001-37000 aralığı,
  • K 0001-9999 aralığı,
  • M 36001-37000 aralığı,
  • S 36001-37000 aralığı,
  • T 8151-8400 aralığındadır.

Balıkesir Ayvalık İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • BAA 01-BZZ 99 aralığı,
  • J 20001-23000 aralığı,
  • M 20001-23000 aralığı,
  • S 20001-23000 aralığı,
  • T 3901-4750 aralığındadır.

Balıkesir Dursunbey İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • J 38001-39000 aralığı
  • M 38001-39000 aralığı
  • S 38001-39000 aralığı
  • VA 001-VZ 999 aralığı
  • T 8651-8900 aralığı

Balıkesir Balya İlçesinin Plaka Kodları ve Harfleri

  • B 0001-9999 aralığı,
  • J 42001-43000 aralığı,
  • M 42001-43000 aralığı,
  • S 42001-43000 aralığı,
  • T 9601-9850 aralığındadır.
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