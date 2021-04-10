10 Nisan günlük burç yorumları | 10 Nisan'da burçları neler bekliyor?

10 Nisan Cumartesi günü Ay Balık burcundan ilerliyor. Bu nedenle dalgınlıklar ve tembellik isteği yaşanabilir. Aslan burcu kendi hayatına odaklanırken, Terazi burcu ilişkiler ve dostlardan yana sürprizler yaşayabilir. Balık burcu ise bugün yetersizlik hissi yaşayabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün sağlıkla ilgili hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Enerjinizi düşebilir. Halsizlik, baş ve diş ağrıları ortaya çıkabilir. Eksikliğini hissettiğiniz konuları iyileştirmek için harekete geçin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün daha bireysel düşünüp bireysel hareket edebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizden bazı kişilerle dargınlık ve alınganlık durumları ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün yakın çevrenizle bir araya gelebilir, grup ve ekip çalışmaları, ortaklı işler ve ödemeler ile meşgul olabilirsiniz. Kararsızlık, aşırı ve detaylı düşünme durumları ortaya çıkabilir.