10. Phaselis Festivali'ne doğru

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Phaselis Festivali 9-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen festivalle ilgili KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Topaloğlu, festivale yoğun katılım sağlayarak bölge ve ülke tanıtımına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olan Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek festivalde müzik ve dansı buluşturacaklarını belirten Topaloğlu, "Yerli ve yabancı misafirleri oraya götürmek ve o festivali izletmek görevimiz. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazırız." dedi.

Ayık ise festivalin bugüne kadar başarılı şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, Kemer'in turizmdeki yerini başka bir noktaya taşımak gerektiğine dikkati çekti.

Turizmin çeşitlendirilmesi için sektör temsilcilerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Ayık, "Festivali gelecek senelerde tüm yıla yaymaya çalışacağız. Çıtayı her sene bir yukarı taşıyarak festivali devam ettirmek istiyoruz. Kemer'i bir kültür merkezi olarak da canlandırmak zorundayız." diye konuştu.