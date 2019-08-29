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10. Phaselis Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Phaselis Festivali 9 Eylül'de başlayacak - Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: - "Yerli ve yabancı misafirleri oraya götürmek ve o festivali izletmek görevimiz" - TÜROFED Başkanı Osman Ayık: - "Festivali gelecek senelerde tüm yıla yaymaya çalışacağız. Çıtayı her sene bir yukarı taşıyarak festivali devam ettirmek istiyoruz"

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Phaselis Festivali 9-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen festivalle ilgili KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Topaloğlu, festivale yoğun katılım sağlayarak bölge ve ülke tanıtımına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olan Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek festivalde müzik ve dansı buluşturacaklarını belirten Topaloğlu, "Yerli ve yabancı misafirleri oraya götürmek ve o festivali izletmek görevimiz. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmaya hazırız." dedi.

Ayık ise festivalin bugüne kadar başarılı şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, Kemer'in turizmdeki yerini başka bir noktaya taşımak gerektiğine dikkati çekti.

Turizmin çeşitlendirilmesi için sektör temsilcilerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Ayık, "Festivali gelecek senelerde tüm yıla yaymaya çalışacağız. Çıtayı her sene bir yukarı taşıyarak festivali devam ettirmek istiyoruz. Kemer'i bir kültür merkezi olarak da canlandırmak zorundayız." diye konuştu.

Toplantıya KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz ve festival direktörleri de katıldı.

- Ücretsiz servisler kaldırılacak

Festival kapsamında Borusan Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus'un 9 Eylül akşamı Phaselis Antik Kenti'nde verecekleri açılış konserinde seyirciler, Arjantin'den Türkiye'ye müzikal bir yolculuğa çıkarılacak.

Akra Jazz Band grubu ise Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu ile festivalde sahne alacak.

Günlük 700-800 kişinin gelmesi beklenen festival için Antalya merkezden ve Kemer'den ücretsiz servisler kaldırılacak. 9-14 Eylül'de Phaselis Antik Tiyatro'sunda yapılacak festivale katılım ücretsiz olacak.

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