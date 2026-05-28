10 saniyede banyo derzleri ışıl ışıl oluyor: Tek malzeme yeterli

Banyo ortamındaki yoğun nem ve sabun kalıntıları, özellikle fayans derzlerinde zamanla koyu renkli lekelerin oluşmasına neden oluyor. Uzmanlar ise düzenli uygulanacak basit bir yöntemle küf oluşumunun önüne geçmenin mümkün olduğunu söylüyor.

TEK MALZEME YETERLİ

Temizlik uzmanı John Klee’ye göre, duş sonrası uygulanacak kısa bir işlem derz aralarının temiz kalmasına yardımcı oluyor. Uzman isim, duş kapatılmadan hemen önce eşit oranlarda hazırlanan beyaz sirke ve su karışımının fayans aralarına püskürtülmesini öneriyor.

Sirkenin içeriğinde bulunan asetik asidin, sabun kalıntıları ile yağlı tabakayı çözerek yüzeyde biriken kirleri temizlediği belirtiliyor. Ayrıca düzenli kullanım sayesinde küf sporlarının asidik ortamda çoğalmasının zorlaştığı ifade ediliyor.

HAFTADA 2 KEZ UYGULAYIN

Uzmanlar, beyaz sirkenin ağır kimyasal kalıntılar bırakmadığını ve sert temizlik işlemlerine olan ihtiyacı azalttığını belirtiyor. Haftada iki kez uygulanmasının yeterli olduğu aktarılıyor.

Derz aralarını korumak için önerilen yöntemin yalnızca yaklaşık 10 saniye sürdüğü ifade edilirken, duş sonrası hazırlanan karışımın sprey yardımıyla fayans aralarına sıkılmasının yeterli olduğu belirtiliyor. Yüzeyin daha sonra doğal şekilde kurumaya bırakılması tavsiye ediliyor.

Eğer derzlerde siyah veya koyu lekeler oluşmuşsa, yumuşak kıllı bir fırça ya da eski bir diş fırçasıyla hafifçe ovalama yapılabileceği aktarılıyor. Son aşamada kuru bir bezle yüzeyin silinmesinin ise derzlerin beyaz görünümünü korumaya yardımcı olduğu ifade ediliyor.