10 yaşındaki çocuk nadir hastalıktan dolayı vücut geliştirici gibi gözüküyor

Doktorlar Nam'a ‘miyostatin ile ilişkili kas hipertrofisi’ teşhisi koydu. Bu durum çocuğun genel sağlığını etkilemese de, kas sertliği ve esneklik eksikliğinden muzdarip olmasına sebep olabilir.

GELECEKTE VÜCUT GELİŞTİRMECİ OLMAK İSTİYOR

Nam, “YouTube'da vücut geliştiricileri gördüm. Gerçekten güzel ve profesyonel görünüyorlardı, ben de gelecekte bir vücut geliştirmeci olmayı hayal ediyorum” dedi. Nam’ın babası ise, çoğu çocuğun küçükken oyun oynamak için telefon ödünç aldığını ancak Nam’ın vücut geliştiricileri izlemek için telefonunu istediğini söyledi.

Babası Nam‘ın doğduğundan beri her zaman çok nazik bir çocuk olduğunu ve arkadaşlarıyla daima iyi geçindiğini de ekledi.

