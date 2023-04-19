10 yaşındaki çocuk oyun oynarken dehşeti yaşadı! Çenesine saplandı

Feci olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu olduğu belirlenen H.A. isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, cadde üzerindeki bir evin bahçesine kaçan topunu almak için demir parmaklığa tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden H.A. demir kapı üzerinde bulunan demir korkuluğun üzerine düştü.

DEMİR KORKULUK ÇENESİNE SAPLANDI

Çocuğun düşmesi ile demir korkuluk çenesine saplandı. Çocuğun acı feryatlarını duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir vatandaşın getirdiği demir keseceği ile demiri kestikten sonra çocuğun çenesine saplanmış demiri çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı çocuk, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)



