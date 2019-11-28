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10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2019 16:36 | Son Güncelleme

Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki bir çocuk TIR'ın altına kalarak hayatını kaybetti.

Rusya, (DHA)- Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki bir çocuk TIR'ın altına kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, ülkenin batısında yer alan Hasavyurt kentinde dün, yerel saatle 09.55'te meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğun, trafikteki araçların arasında girdiği görülüyor. Çocuk, bir TIR'ın önünde durarak, diğer şeritten gelen araçların geçmesini bekliyor. Ancak bu sırada yükseklik nedeniyle çocuğun beklediğini görmeyen TIR sürücüsü, TIR'la trafikte ilerlemeye devam ediyor ve çocuk TIR'ın altında kalıyor. Daha sonra sürücünün, TIR'ın altında kalan çocuğu fark edip, yardım etmek için aracından indiği ve çevredekilerin de yardım etmek için geldiği görülüyor.
Yetkililer, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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