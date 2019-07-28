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10 yaşındaki Pakistanlı kız 7 bin metreye tırmanan en genç dağcı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

"Dağların Prensesi" olarak anılan 10 yaşındaki Pakistanlı Selena Khawaja, 7 bin 27 metre yüksekliğindeki Spantik zirvesine tırmandı

BEHLÜL ÇETİNKAYA - "Dağların Prensesi" olarak anılan 10 yaşındaki Pakistanlı Selena Khawaja, 7 bin 27 metre yüksekliğindeki Spantik zirvesine tırmanarak bu yükseklikteki bir zirveye tırmanan en genç kişi oldu.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde bulunan zirveye Khawaja'yla tırmanan baba Yusuf Khawaja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışı 17 Temmuz'da tamamladıklarını, kızının bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Baba Khawaja, Selena'nın memleketi Abbottabad'da törenle karşılanacağını belirterek "Zirvede hava şartları çok iyiydi ve Selena tırmanış boyunca sağlıklı ve enerjikti. Sadece zirveye ulaşıp rekor kırdığımız için değil 8 bin metre üzeri zirvelere tırmanmak için tüm şartları yerine getirdiğimiz için ikimiz de çok mutluyuz." diye konuştu.

Kızının 8 bin metre üzeri zirvelere tırmanmak için hazırlık yaptığını kaydeden Khawaja, ilk olarak 8 bin 51 metreyle dünyanın en yüksek 12'nci zirvesi olan Broad Peak'e tırmanacağını, 2020'de ise dünyanın en yükseği 8 bin 848 metrelik Everest'e tırmanmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Selena için limit gökyüzü." diyen Khwaja, tırmanma ekipmanı ve yolculuk masrafları için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Selena, 2018'de de 5 bin ile 6 bin metre üzeri yüksekliklere tırmanan en genç kişi unvanını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Everest Dağı Gilgit Baltistan Pakistan

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