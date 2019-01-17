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10 years challenge akımını altüst edecek paylaşım! Asit saldırısına uğrayan kadının dikkat çeken mesajı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin ardından ve birçok sosyal medya kullanıcısının başlattığı '10 years challenge' akımı iki gündür sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Kimi gençliğinde ne kadar komik göründüğünü, kimi yaşı ilerdikçe genç ya da yaşlı göründüğünü vurgularken Katie Piper adındaki kadın farklı bir yaklaşım sergileyerek dikkat çekti.

10 years challenge akımını altüst edecek paylaşım! Asit saldırısına uğrayan kadının dikkat çeken mesajı

2008 yılında Londra'da eski sevgilisi tarafından tecavüz edilen ve asit saldırısına uğrayan Katie Piper saldırı sonrası yüzünde ve boynunda korkunç yanıklara maruz kaldıktan sonra çarpıcı bir iyileşme yaşadı.

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On yıl içinde ne kadar değiştiğini göstermek için bir paylaşım yapan Piper, ''eski ya da yeni fotoğraflarınızı karşılaştırdığınızda kaygılanmayın. Yaşamın aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve insan vücudunun ne kadar harika olduğunu bilin'' diyor.

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2009 yılına ait olan maskeli fotoğrafta Piper'in yüzü neredeyse erimiş durumda. 25 yaşında uğradığı saldırı sonrasında bir gözünü kaybeden günlerce komada kalan genç kadın, 100'den fazla ameliyat geçirdi.

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İyileşme sürecinden sonra Katie Piper adında bir vakıf kuran 35 yaşındaki kadın şimdi diğer asit saldırısına uğrayan kadınlar için çalışıyor.

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10 yıllık süreçte ne kadar değiştiklerini paylaşan kullanıcılar Piper'ın gönderisine, ''işte en iyi 10 yıl. Kesinlikle çarpıcı ve hayranlık uyandırıcı. Birçok kadın için ilham kaynağısın, seninle gurur duyuyoruz. Ve kesinlikle bize on yıllık mücadelenin gerçekte ne olması gerektiğine bakmamızı sağladın'' şeklinde yorum yaptılar.

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Mesleki kariyerine modelliği, muhabirliği ve televizyon spikerliğini sığdıran, şöhretin doruğundayken erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Katie Piper'ı yüzüyle tekrar Türk plastik cerrah Prof. Dr. Onur Erol barıştırmıştı.

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