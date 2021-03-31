10 yıldır kızını arayan annenin acı feryadı! Ellerini bağlayarak kaçırmışlar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de geçtiğimiz hafta beşinci kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Diyarbakır’da, ardından Van’da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 10 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK’dan almak için mücadele verdi. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır’ın ardından Van’da da mücadele başlatan Sancar, HDP’ye isyan etti. Her gece kızı Şeyma’nın montuna sarılarak uyuyan Sancar, Pervin Buldan'ın çocukları özel okullarda okurken, kendi çocuklarının mağaralarda ölüme mahkum edildiklerini belirtti.

'BU MÜCADELEMİ SONSUZA KADAR SÜRDÜRECEĞİM'

Kızının elinin kolunun bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını ve yaklaşık 10 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Sancar, “Bu mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim. Biz PKK ve HDP’den bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu kararımdan asla geri adım atmayacağım ve evladım gelse dahi tek bir evladımız dağda kalsa bile bu mücadeleyi sürdüreceğim. Allahımızın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz” dedi.