10 yıllık karısına yaşatmadığı işkence kalmadı, kayınvalidesi ''dayak cennetten çıkmadır'' dedi

10 yıllık evliliğinden 8 yaşında kızı, 6 yaşında oğlu olan Nimet Ü., 4 Eylül günü iddiaya göre lastik dükkanı bulunan eşi Sedat Ü. tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü. Nimet Ü., sürekli gördüğü şiddet nedeniyle girdiği psikolojik bunalım sonucu ilaç kullanıp intihara kalkıştı. Kızının durumu fark edip ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Nimet Ü., tedavisinin ardından ailesi tarafından Konya'ya getirildi.

''KAYINVALİDEM, SOPA CENNETTEN ÇIKMADIR DEDİ''

Çocuklarının babaannesinin yanında kaldığını belirten Nimet Ü., yaşadıklarını anlattı. Nimet Ü., şunları söyledi: 10 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Evlilikten bir yıl sonra her şey başladı. Alkol alıp eve gelmeye başladı. Yavaş yavaş ilk çocuğumuz dünyaya geldikten sonra dayaklarla devam etti. Kızım 6 aylıkken Konya’ya ailemin yanına yerleştim. Bir süre sonra tekrardan gitmek zorunda kaldım. İkinci çocuğa hamileyken dahi tekmeler yedim, dayak yedim bacaklarım mosmordu hep. Darp raporu almak için aile hekimine gidecektim ama kayınvalidem bana 'sopa cennetten çıkmadır' dedi. 'Kızını elinden alır' deyince de korktum. Ben o şekilde doğum yaptım. Lohusalık dönemim de bile dayak yedim. Hep korkuyordum. Çünkü, kayınvalidem 'devlet çocuğu elinden alır' dedi. En son geçen yıl kızımın boğazını sıkmasıydı. Beni dövecekti ben kendimi dışarıya attım. Kızımın boğazından tutup içeri attı.

''KAFAMI DUVARA VURDU''

Kafasını duvara vurunca hap içip intihara kalkıştığını ifade eden Nimet ü., “En son ise geçen cumartesi günü beni resmen ayağının altında ezdi. Kafamı duvara vurdu. Kafamdan kan gelince bıraktı beni. Onun bir sürü depresyon hapları vardı. Onların hepsini alıp tuvalete gittim ve yuttum. Fenalaşınca kızım hemen 112'yi aradı. Beni götürüp midemi yıkadılar yoğun bakımda tuttular' dedi.

''3 KEZ BOŞANMAK İÇİN DİLEKÇİ VERİP GERİ ÇEKTİM''

4 Eylül günü kayınvalidesinin kendisine hakaret etmesinden dolayı eşi tarafından şiddet gördüğünü öne süren Nimet Ü., ''Kayınvalidem hakaret ettikten sonra, 'Ben sizin torunlarınızın annesiyim. Madem bu kadar kötüyüm, Neden kapıma gelip beni istediniz?' dedim. Daha sonra çocuklarımı alıp eve geldim. Sonra eşimi aradım. En sonunda al çocuklarını sende kalsın. Çünkü benim Konya’da çocuklarımı koyacak bir yerim yok, dedim. 'Gidecek misin' dedi. 'Evet gideceğim' dedim. Onu der demez bana yumruk atıp tekme atmaya başladı. Ben üç kere boşanmak için dilekçe verdim. Üç kere de geri çektim. Çünkü gitmek zorunda kalıyorum. Benim iki tane çocuğum var. Konya’ya geliyorum iki gün abimde, iki gün ablamda, iki gün kardeşimde o çocuklarla ben Konya’ya sığamıyorum. Sürekli alkol aldığı için hep söylüyordum gel tedavi ol toparla kendini diye. Bu şekilde hayat olmaz. Çünkü benim çocuklarım sağlıklı büyümüyor. Akşam olduğu zaman kızım çok korkuyor. Acaba babam akşam nasıl gelecek diye.'

Nimet Ü., eşi Sedat Ü.'nün daha önce boşandığı eşine de şiddet uyguladığını öğrendiğini öne sürdü.

''BOŞANMAK İSTİYORUM''

Nimet Ü., ''Benim şu an Konya Valiliği‘nden istediğim tek şey, kümes dahi olsa çocuklarımla kalacak bir çatı versin. Ben gencim, Allaha şükür çalışırım Çocuklarıma bakarım. Ben boşanmak istiyorum. Ben bu dayaklarla, bu küfürlerle, çocuklarımı nasıl büyüteceğim. Ayrıca cezada almasını istiyorum. Ben toprağın altına gireceğim onun istediği gibi çocuklar yuvaya gidecek belki o zaman ceza alacak'' dedi.

(DHA)

