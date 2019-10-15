100 binde bir görülen mucizeye tanık olun! Amniyotik kese içinde doğum anı

Çin'in Fuzhou eyaletinde 8 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından bebek sahibi olan kadın mide ağrısı ve vajinal kanama şikayeti sonrası doğuma alındı.

36 haftalık hamileyken doğum yapan Çinli kadın tüm bu yaşadıklarını unutturan şey ise 100 binde bir görülen bir doğum anıydı.

Erkek bebek dünyaya getiren kadının bebeği, amniyotik kese içinde dünyaya geldi.

Yeni doğmuş bebeğin ilk nefesini alabilmesi iki dakika sürdü ve doktorlar onu çevreleyen keseyi deldi. Ancak bebeğin kese içindeki anları oldukça dikkat çekiciydi.