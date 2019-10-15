KADIN

100 binde bir görülen mucizeye tanık olun! Amniyotik kese içinde doğum anı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 15.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

36 yaşındaki anne adayının zorlu bir dönemden sonra gerçekleştirmeye çalıştığı doğum, meydana gelen olağan dışı gelişme nedeniyle bir anda büyük ilgi gördü.

100 binde bir görülen mucizeye tanık olun! Amniyotik kese içinde doğum anı

Çin'in Fuzhou eyaletinde 8 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından bebek sahibi olan kadın mide ağrısı ve vajinal kanama şikayeti sonrası doğuma alındı.

1

36 haftalık hamileyken doğum yapan Çinli kadın tüm bu yaşadıklarını unutturan şey ise 100 binde bir görülen bir doğum anıydı.

2

Erkek bebek dünyaya getiren kadının bebeği, amniyotik kese içinde dünyaya geldi.

3

Yeni doğmuş bebeğin ilk nefesini alabilmesi iki dakika sürdü ve doktorlar onu çevreleyen keseyi deldi. Ancak bebeğin kese içindeki anları oldukça dikkat çekiciydi.

4

Kadın vücudunun inanılmaz gücü! Kemiklerin hareket ettiği an şaşkına çevirdiKadın vücudunun inanılmaz gücü! Kemiklerin hareket ettiği an şaşkına çevirdi
  • Amniyotik kese, bebeği rahimde tutan ve akciğerlere, sindirim sistemine, kas-iskelet sistemine yardımcı olan sıvıyla doludur. Doğum sırasında ise bu kese yırtılır. Ancak bu bebeğin doğumunda bu gerçekleşmedi ve orataya ilginç fotoğraklar çıktı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amniyotik kesede doğum amniyotik kese

En Çok Okunan Haberler

Çocuklarınıza yedirmeyin! Neden mi?

Çocuklarınıza yedirmeyin! Neden mi?

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

Onun sayesinde moda oldu! Şimdi direk dansı yapıyorlar

Onun sayesinde moda oldu! Şimdi direk dansı yapıyorlar

Büyük göğüs çoğu kadının hayali ama...

Büyük göğüs çoğu kadının hayali ama...

Sıkan ayakkabı ve takılara dikkat!

Sıkan ayakkabı ve takılara dikkat!

Elimizden düşürmüyoruz ama ölüme neden oluyor

Elimizden düşürmüyoruz ama ölüme neden oluyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ödevler uzun sürüyor ve bitmiyorsa şüphelenmelisiniz

Yaramazlıkla karıştırmayın! Ödevi bitmiyorsa şüphelenmelisiniz

Bilime göre doğum tıpkı anne gibi babanın da beynini ve davranışlarını değiştiriyor

Bebek taşımıyor, doğum yapmıyorlar ama...

Biberon çürükleri bebeklerin diş yapısını bozuyor

Biberon çürükleri bebeklerin diş yapısını bozuyor

Onları bir dakika yalnız bırakamazsınız! Annesi 10 dakika yalnız bıraktı 'sanat eseri' ile karşılaştı

10 dakika yalnız bıraktı, üst kata çıktığında...

Ah eski güzel günler! Çocuk yetiştirirken anne babamızdan ders almamız gereken şeyler var

Ah eski güzel günler! Eskiden çocuk olmak vardı

'Çocuğum neden altını ıslatıyor?' diyorsanız işte nedenleri

'Çocuğum neden altını ıslatıyor?' diyorsanız işte nedenleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.