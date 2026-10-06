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100 yaşına kadar yaşayanların doğum ayları incelendi! Bu 3 ayda doğanlar dikkat

Bilim insanlarının yaptığı dikkat çekici bir araştırma, dünyaya geldiğimiz mevsimin yaşam süresiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında 100 yaşına kadar yaşayan kişilerin doğum tarihleri incelendi ve özellikle belirli bir mevsimde dünyaya gelenlerle ilgili şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. Peki hangi mevsimde doğanların 100 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksek? İşte araştırmanın dikkat çeken sonuçları...

100 yaşına kadar yaşayanların doğum ayları incelendi! Bu 3 ayda doğanlar dikkat
Gökçen Kökden

Bilim insanları, insan ömrünün doğum ayıyla ilişkili olup olmadığını inceleyen dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi.

100 yaşına kadar yaşayanların doğum ayları incelendi! Bu 3 ayda doğanlar dikkat 1

Çalışma kapsamında ABD'de 1880-1895 yılları arasında doğmuş, 100 yaşına ulaşan 1.574 kişinin verileri incelendi. Araştırmaya ayrıca bu kişilerin 100 yaşına ulaşamayan 10 bin 885 kardeşi ile 1.083 eşi de dahil edildi. Böylece genetik faktörlerin, çocukluk koşullarının ve yaşam boyunca maruz kalınan çevresel etkenlerin sonuçlar üzerindeki olası etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

SONBAHARDA DOĞANLAR DİKKAT

100 yaşına kadar yaşayanların doğum ayları incelendi! Bu 3 ayda doğanlar dikkat 2

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu eylül, ekim ve kasım aylarında doğanlarda ortaya çıktı. Aynı ailedeki kardeşlerin karşılaştırıldığı analizde, sonbaharda doğan kişilerin mart ayında doğanlara kıyasla 100 yaşına ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar bu ilişkinin farklı yaş grupları hesaba katıldığında da benzer şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Çalışmadaki 100 yaşını aşmış kişilerin doğum aylarına bakıldığında da eylül, ekim ve kasım aylarının öne çıktığı görüldü. Mart, mayıs ve temmuz doğumlular ise bu grupta beklenenden daha düşük oranda temsil edildi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇ KASIM AYINDA

Kardeşlerin tamamının değerlendirildiği modelde mart ayı referans kabul edildiğinde, 100 yaşına ulaşma olasılığı eylül doğumlularda yaklaşık 1,44 kat, ekim doğumlularda 1,43 kat, kasım doğumlularda ise 1,51 kat olarak hesaplandı. Ancak bunların mutlak yaşam süresi farkları değil, araştırmanın kendi örneklemindeki göreli olasılık oranları olduğunu belirtmek gerekiyor.

Araştırmacılar, 100 yaşına ulaşan kişileri eşleriyle karşılaştırdıklarında da benzer bir tabloyla karşılaştı. Bu analizde ekim ve kasım doğumluların, nisan ayında doğanlara kıyasla 100 yaşına ulaşma olasılıklarının daha yüksek olduğu görüldü.

PEKİ DOĞUM AYI NEDEN ÖMRÜ ETKİLİYOR?

100 yaşına kadar yaşayanların doğum ayları incelendi! Bu 3 ayda doğanlar dikkat 3

Araştırmacılara göre mesele elbette takvimde yazan ayın kendisi değil.
Doğum ayı anne karnında ve yaşamın ilk dönemlerinde karşılaşılan beslenme koşulları, sıcaklık, güneş ışığı ve enfeksiyonlara maruz kalma gibi çevresel faktörlerin bir göstergesi olarak kullanılabiliyor. Özellikle çalışmaya konu olan insanların 19. yüzyılın sonlarında dünyaya geldiği düşünüldüğünde bu ayrıntı önem kazanıyor.

Araştırmacılar, sonbaharda doğan kişilerin yaşamlarının ilk ayında aşırı sıcak ve aşırı soğuktan daha az etkilenmiş olabileceğini, o dönemde yaygın olan bazı mevsimsel enfeksiyonlarla daha az karşılaşmış olabileceklerini ve gebeliğin son dönemindeki anne beslenmesinin de avantaj sağlamış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bunlar gözlenen ilişkinin olası açıklamaları; çalışmanın kanıtladığı doğrudan nedenler değil.

BUGÜN DOĞANLAR İÇİN AYNI ŞEY GEÇERLİ Mİ?

Bilim insanları doğum mevsiminin etkisinin daha sonraki yıllarda doğan kuşaklarda zayıfladığını tespit etti. Araştırmacılar bunun zaman içerisinde beslenme ve hijyen koşullarının iyileşmesiyle ilişkili olabileceğini düşünüyor. Ayrıca doğum ayının etkisi, 100 yaşına ulaşmadaki farklılıkların yalnızca küçük bir bölümünü açıklıyor.

Araştırmacılar analizlerinde bu etkinin yaklaşık yüzde 2'lik bir varyansı açıkladığını ve insan ömrünün çok sayıda faktörden etkilendiğini özellikle vurguluyor.

Dolayısıyla çalışma, “Kasım ayında doğduysanız 100 yaşına kadar yaşayacaksınız” anlamına gelmiyor. Bulgular daha çok, anne karnındaki dönemden yaşamın ilk aylarına kadar karşılaşılan çevresel koşulların insan sağlığı üzerinde onlarca yıl sonra bile iz bırakabileceği fikrini destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık yaşam
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