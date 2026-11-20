Kasım ayının son haftasında gökyüzünde yaşanacak hareketlilik, 12 burcu da etkileyecek. 24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay, geçmişten gelen bazı konuları yeniden gündeme taşırken son altı ayda verilen emeklerin sonuçlarını da ortaya çıkaracak.

25 Kasım'da Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte iş, üretkenlik ve yaratıcı projelerde hareketlilik yaşanacak.

Haftanın ikinci yarısında Yengeç ve Aslan burçlarındaki Ay geçişleri ise duygusal ilişkilerden gelecek planlarına kadar pek çok konuda belirleyici olacak.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Bu hafta Koç burçları için kendini ifade etmek ve güven duyduğu insanlara daha fazla açılmak ön plana çıkıyor.

Haftanın başında Boğa burcundaki Ay, her şeyi tek başına halletme isteğinin her zaman doğru sonuç vermeyebileceğini gösterebilir. Özellikle güvendiğiniz kişilerden destek almak önemli olacak.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, geçmişte kalan bir dönemin kapanışına işaret ediyor. Geleceğe daha güvenle bakmaya başlayabilirsiniz.

Haftanın ikinci yarısında ise olgunlaşmak, eski davranış kalıplarını geride bırakmak ve kişisel gelişime odaklanmak gerekecek.

Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, aşk hayatınızda yeni bir heyecan yaratabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burçları için geçmişle yüzleşme ve duygusal anlamda arınma zamanı başlıyor. Haftanın ilk günlerinde burcunuzdaki Ay, uzun zamandır aklınızda olan bazı meseleleri yeniden değerlendirmenize neden olabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, özellikle eski ilişkiler ve duygusal bağlarla ilgili önemli farkındalıklar kazandırabilir.

Geçmişte kalan bir ilişkinin üzerinizdeki etkisini geride bırakmak için uygun bir dönemdesiniz. Artık önünüze bakmanın zamanı gelmiş olabilir.

Haftanın ikinci yarısında hobilerinize ve sizi mutlu eden aktivitelere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonu ise yeni deneyimlere açık olmak, hem sosyal hem de duygusal hayatınıza hareket katabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler burçları için haftanın en önemli gökyüzü olayı kendi burçlarında gerçekleşecek Dolunay olacak. 24 Kasım'daki Dolunay, hayatınızda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Son altı ayda attığınız adımların sonuçlarını görme ve eksiklerinizi fark etme fırsatı bulabilirsiniz.

25 Kasım'da Mars'ın Başak burcuna geçmesi, karşılaştığınız sorunlara daha pratik çözümler üretmenize yardımcı olacak. Özellikle planlarınızı yeniden düzenlemek ve hedeflerinize uygun adımlar atmak önem kazanıyor.

Haftanın ikinci yarısında maddi konular, kazançlar ve finansal hedefler gündeminize gelebilir. Hafta sonunda ise sosyal çevrenizi genişletmek, eski arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak ve yeni fikirler geliştirmek açısından şanslı olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burçları haftaya ev ve aile yaşamında düzen kurma isteğiyle başlayacak. Boğa burcundaki Ay, geleceğe yönelik planlarınızı daha sağlam temellere oturtmanız için destekleyici bir atmosfer oluşturabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, son altı aydır sizi harekete geçiren olayları ve artık geride bırakmanız gereken konuları fark etmenizi sağlayabilir.

Haftanın ikinci yarısında Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle duygusal hassasiyetiniz artabilir. Kendinize zaman ayırmak, dinlenmek ve kişisel ihtiyaçlarınızı önceliklendirmek önemli olacak. Kitap okumak, sevdiğiniz aktivitelerle ilgilenmek veya evde sakin vakit geçirmek size iyi gelebilir.

Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, yeteneklerinizi ve sizi diğerlerinden farklı kılan özelliklerinizi ön plana çıkarabilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslan burçları için bu hafta önemli bir değişim dönemi başlıyor. Mars'ın burcunuzdan ayrılmasıyla birlikte üzerinizdeki baskının hafiflediğini hissedebilir, olaylara daha sakin ve uzlaşmacı yaklaşabilirsiniz.

Haftanın başında Boğa burcundaki Ay, özellikle kariyer ve iş hayatında düzenlemeler yapmanızı sağlayabilir. 24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ise mesleki hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeleri gündeme taşıyabilir.

Yeni bir işe veya farklı bir alana yönelmek isteyebilirsiniz. Ancak büyük kararlar almadan önce deneyimli kişilerden fikir almakta fayda var.

Haftanın ikinci yarısında dinlenmeye ve ihtiyaç duyduğunuz desteği almaya odaklanmalısınız. Hafta sonunda Ay'ın burcunuza geçmesiyle özgüveniniz ve enerjiniz yeniden yükselebilir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak burçları için haftanın en önemli gelişmesi 25 Kasım'da Mars'ın kendi burçlarına geçmesi olacak. Bu geçiş, kararlılığınızı ve harekete geçme isteğinizi artırabilir. Planlarınızı hayata geçirmek, yeni hedefler belirlemek ve uzun süredir üzerinde çalıştığınız konuları sonuçlandırmak için güçlü bir dönem başlayabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, özellikle kariyer ve toplumsal konumunuzla ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir. Son altı ay boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını alma ve çalışmalarınızla takdir görme ihtimaliniz bulunuyor.

Hafta başında Boğa burcundaki Ay, umutlarınızı ve geleceğe ilişkin beklentilerinizi güçlendirebilir. Hafta sonunda ise Aslan burcundaki Ay'ın etkisiyle biraz geri çekilmek, dinlenmek ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi burçları için bu hafta özgüven ve kişisel güç ön plana çıkıyor. Haftanın başında Boğa burcundaki Ay, son dönemde yaşadığınız değişimleri daha net görmenizi sağlayabilir. Özellikle geçmişteki deneyimlerinizden çıkardığınız dersler, kendinize olan güveninizi artırabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, yeni bilgiler edinmek, farklı bakış açıları kazanmak ve hayata dair düşüncelerinizi gözden geçirmek için önemli bir fırsat sunabilir. Maddi konular ve sahip olduklarınızla ilgili de bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Haftanın ikinci yarısında iş ve sosyal çevrenizde liderlik etmeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda ise hedeflerinizi ve gelecek hayallerinizi yeniden değerlendirebilir, size destek olacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep burçları için bu haftanın ana teması geçmişi geride bırakmak olacak. Haftanın başında Boğa burcundaki Ay, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda daha anlayışlı olmanız gerektiğini hatırlatabilir. Sevdiklerinize zaman ayırmak ve çevrenizdeki insanlara karşı daha ilgili davranmak önem kazanacak.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, geçmişten gelen bazı meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Eski olayları değiştirmeye çalışmak yerine yaşananlardan ders çıkarmak ve yolunuza devam etmek daha doğru olabilir.

Haftanın ikinci yarısında yeni yerler keşfetmek, seyahat planları yapmak veya farklı deneyimlere yönelmek isteyebilirsiniz. Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, iş ve kariyer hayatınızda dikkatleri üzerinize çekebilir.

İletişimde diplomatik davranmak, olası anlaşmazlıkların önüne geçmenize yardımcı olacak.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yay burçları için bu hafta sorumluluklar ve gelecek planları önem kazanıyor. Özellikle iş hayatında disiplinli hareket etmek, zamanınızı doğru kullanmak ve yeni bağlantılar kurmak size avantaj sağlayabilir.

Venüs retrosunun ardından ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilir, zor zamanlarda yanınızda olan kişilerin değerini daha iyi anlayabilirsiniz.

25 Kasım'da Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle iş ve kariyer alanında bazı sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte yaşadığınız zorluklar, gelecekte daha güçlü adımlar atmanız için deneyim kazanmanızı sağlayabilir.

Haftanın ikinci yarısında duygusal açıdan heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay ise yeni şeyler öğrenmek, farklı yerler keşfetmek ve cesur kararlar almak konusunda sizi destekleyebilir.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak burçları için haftanın başlangıcı yeni deneyimlere açık olmak açısından oldukça hareketli geçebilir. Boğa burcundaki Ay, uzun zamandır ertelediğiniz isteklerinizi hayata geçirmek ve konfor alanınızın dışına çıkmak için sizi teşvik edebilir.

Bu hafta yalnızca iş ve başarıya odaklanmak yerine kendinize de zaman ayırmanız gerekiyor. Gelecekteki hedeflerinize ulaşabilmek için kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmemeniz önemli olacak.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı ve haftanın ikinci yarısındaki Yengeç burcundaki Ay, sosyal ilişkilerinizi ve ikili bağlantılarınızı hareketlendirebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, iş birlikleri geliştirebilir ve sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. Hafta sonunda ortak maddi konular ve duygusal yakınlıklar da gündeme gelebilir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kova burçları için bu hafta hayatlarında artık işlevini yitirmiş konuları geride bırakma zamanı. Haftanın başında Boğa burcundaki Ay, ev ve aile yaşamında bazı düzenlemeler yapmanızı sağlayabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, son altı ayda emek verdiğiniz konuların hangi noktaya ulaştığını görmenize yardımcı olabilir. Özellikle yaratıcı çalışmalarınız ve kişisel projelerinizle ilgili önemli sonuçlar alabilirsiniz.

25 Kasım'da Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle iş hayatında değerlendirme, düzenleme ve eksikleri tamamlama süreci başlayabilir. Üstleriniz çalışmalarınızı daha yakından takip edebilir.

Haftanın ikinci yarısında ertelenmiş sorumluluklar yeniden gündeme gelebilir. Hafta sonunda ise Aslan burcundaki Ay'ın etkisiyle arkadaşlarınıza, ailenize ve ikili ilişkilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık burçları için bu hafta geçmişle yüzleşmek ve kişisel potansiyellerini keşfetmek ön plana çıkıyor. 23 Kasım'da Boğa burcundaki Ay, geçmişte yaşadığınız olayları yeniden düşünmenize ve ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmenize yardımcı olabilir.

24 Kasım'daki İkizler Dolunayı, mutluluğunuz ve yaşamdan beklentileriniz konusunda önemli farkındalıklar kazandırabilir. Sizi mutlu etmeyen durumlara artık tahammül etmek istemeyebilir, kendi isteklerinizi daha fazla önemseyebilirsiniz.

Yay sezonunun etkisiyle hayalleriniz için mücadele etme ve yeni başlangıçlar yapma isteğiniz artabilir. Özellikle heyecan duyduğunuz projelere yönelmek için harekete geçebilirsiniz.

Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, günlük yaşamınızı ve kişisel bakımınızı yeniden düzenlemenize yardımcı olabilir. Kendinizle kurduğunuz ilişkiyi güçlendirmek, hem duygusal hem de fiziksel açıdan daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.