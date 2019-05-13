100. yıl anısına İstiklal Marşı’nı gururla söylediler

Samsun protokolü ve her meslekten vatandaş 100. yıl anısına İstiklal Marşı’nı gururla söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi rehberliğinde 15 Mayıs’ta gerçekleştirecekleri şiir dinletisi için çok özel bir video hazırladı. Öğrenciler “İstiklal Marşı”nı Samsun protokolü ve her meslekten vatandaşın sesinden kaydetti ve Millî Mücadele’nin 100. Yılı anısına paylaştı.

Doktor, şoför, berber, inşaat işçisi, öğretmen, polis, garson daha birçok meslek mensubu ile birlikte videoda Samsun Valisi Osman Kaymak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Hazırlanan video, vatanımız uğruna canlarını veren tüm kahramanlarımıza armağan edildi.