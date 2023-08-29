HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 100. Yıl Marşı! Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü için hazırlandı, 30 Ağustos'ta ilk kez seslendirilecek

100. Yıl Marşı! Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü için hazırlandı, 30 Ağustos'ta ilk kez seslendirilecek

29.08.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için 100. yıl marşı hazırlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, yarın yapılacak kutlamalarda marş ilk kez çalınacak. Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Birinci Meclis ve TBMM'de törenler düzenlenecek.

100. Yıl Marşı! Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü için hazırlandı, 30 Ağustos'ta ilk kez seslendirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikat töreniyle devam edecek. Daha sonra Birinci Meclis'ten TBMM'ye askerlerin bulunduğu kortejle yürüyüş yapılacak.

3617560_7801bb3d8dfab97b09425bd2d28878d3

100. YIL MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" iki bölümden oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak.

İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Şarkıcı Ferhat Göçer, daha sonra MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirecek.

3617560_c3774aba2d7e381e1aa86f9e1a57a2cd

Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verecek.

JÜRİNİN OYLARIYLA BİRİNCİ SEÇİLDİ

Programın ikinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı film gösterimi ve ışık gösterisi olacak.

Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek.

Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.

thumbs_b_c_aabeaebc8a121d54eebe5f225dea1e8b

"DRONE GÖSTERİMİYLE SON BULACAK"

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki program, 1071 kişilik sahne performans grubuyla birlikte bir sanatçımızın performansıyla gerçekleşecek. Ardından ikinci bölümde de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına hazırladığımız 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programına geçeceğiz. Programımız 100. Yıl Marşı'nın söylenmesinin ardından drone gösterimiyle son bulacak."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta 'kimyasal savaş' isyanı: O fabrikalar hakkında ortalığı ayağa kaldıran iddia! "Bari gaz maskesi dağıtsınlar da nefes alalım"Esenyurt'ta 'kimyasal savaş' isyanı: O fabrikalar hakkında ortalığı ayağa kaldıran iddia! "Bari gaz maskesi dağıtsınlar da nefes alalım"
Nişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldüNişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldü
Komandolar devreye girdi, saldırı önlendi! 2 terörist etkisiz hale getirildiKomandolar devreye girdi, saldırı önlendi! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet marşı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.