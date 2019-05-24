100. yılda 100 liseli genç, Ankara'yı ziyaret edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından 100 liseli genç, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Ankara'yı ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının 8'incisi Ankara'da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un katılımıyla düzenlenecek Ankara buluşmasında, 39 ilden gelen lise öğrencileri, Birinci Meclis'te toplanacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Birinci ve İkinci Meclis'te görev yapmış Cumhuriyetin kurucularını anlatan sunumlar yapacak olan öğrenciler, ardından Milli Mücadele ile ilgili düzenlenecek çalıştaya katılacak.

Gençler, çalıştayda akademisyenlerle Cumhuriyetin kuruluş aşamasında yaşananları müzakere edecek.

Ayrıca öğrenciler, program kapsamında İkinci Meclis'i, Ankara Etnografya Müzesi'ni ve Hacı Bayram Veli Türbe ve Yerleşkesi'ni de gezecek.