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  4. 100 yıldır gizemini koruyor! Köydekiler gelip gittikçe dua ediyor

100 yıldır gizemini koruyor! Köydekiler gelip gittikçe dua ediyor

20.05.2024 11:03
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Sivas’ta Doğanşar ilçesinde köy mezarlığında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen meçhul mezar merak konusu oldu. Köy muhtarı, mezarın kimin olduğunu bilmediklerini söylerken meçhul mezarın gizemini koruduğunu, kendilerinin de gelip gittikçe dua okuyup Allah'tan rahmet dilediklerini ifade etti.

100 yıldır gizemini koruyor! Köydekiler gelip gittikçe dua ediyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyündeki meçhul mezar, gizemini koruyor. Köy mezarlığında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen mezarda kimin yattığı bilinmiyor. Mezarın üzerinde herhangi bir isim veya tarih bulunmaması, gizemi daha da arttırıyor. Bu mezarın etrafında mezarlar yapıldığı fakat hiçbir bilgi olmadığı için bu mezarın taş haliyle kaldığını belirten köy muhtarı Kamil Kurt, “Kim olduğunu bilmesek de bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

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“MEÇHUL MEZAR BURADA GİZEMİNİ KORUYOR”

Eskiden mezar çevresini taşla kapladıklarını belirten Çatpınar Köyü Muhtarı Kamil Kurt, “Burada bulunan bu mezarın kimin olduğunu bilmiyorum. Bilen de yok. Çevresindeki taşlar sayesinde herhangi bir tahribat yaşamamış. Yeni defnedilen cenazelerimizin isimlerini taşlara, mermerlere yazıyorlar. Fakat bu mezar yaklaşık yüz senelik bir mezar. Ne isim var ne de başka bir bilgi mevcut. Meçhul mezar burada gizemini koruyor. Bizler gelip gittikçe dua okuyup, Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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f180a2c6-d905-4771-9f00-43b19fe89776Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas mezar
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