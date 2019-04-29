100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek ve hamur işlerini, köyde imece usulü yaparak üreten kadınlar, asırlık geleneklerini de yaşatıyor.

İmece yöntemiyle hareket ediyorlar

Amaya'nın merkeze bağlı Yuvacık köyündeki kadınlar 100 yıllık ramazan hazırlığı geleneklerine devam ediyor. İmece yöntemiyle biraraya gelen kadınlar, yöreye özgü Amasya yağlısı, ekmek yaparak ramazan ayı hazırlıklarını yapıyor. Amasya’ya özgü olan yağlı, ekmek ve hamur işleri özel olarak hazırlanan odun ateşinde sac üzerinde pişiriliyor.

Geleneğin köyde uzun yıllardır sürdüğü anlatan Seniha Aylak, “Geçmişten günümüze gelen ramazan hazırlıklarına başladık. Ramazan öncesi her sene köylü kadınlarla birlikte, köyümüzün kadınları ile bu geleneği sürdürüyoruz. Geçmişten gelen bir şey şu an da Amasya yağlısı yapıyoruz” dedi.