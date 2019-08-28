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100 yıllık kilimler bu müzede

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Türk kültürünün önemli bir parçası olan ve yıllar boyunca çeşitli motiflerle şekillendirilen kilimler, Sivrihisar Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk kilim müzesinde sergilenecek.Bilinen en eski dokuma türlerinden biri olan kilimin, göçebe hayatı yaşayan insanlar tarafından kolay taşınması dolayısıyla ısınmak, soğuktan ve nemden korunmak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

Türk kültürünün önemli bir parçası olan ve yıllar boyunca çeşitli motiflerle şekillendirilen kilimler, Sivrihisar Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk kilim müzesinde sergilenecek.
Bilinen en eski dokuma türlerinden biri olan kilimin, göçebe hayatı yaşayan insanlar tarafından kolay taşınması dolayısıyla ısınmak, soğuktan ve nemden korunmak amacıyla kullanıldığı biliniyor. Türk kültürünün önemli bir parçası olan kilimler, milletlerin kendi yaşam tarzlarını, duygu ve düşüncelerini yansıtan kuş, böcek, hayvan ya da doğadan esinlenen motif ve renklerle süslendi. Bu konuya verilen önem, zamanla kilim dokumacılığını da bir sanat dalı haline getirdi. Konuyla ilgili bir proje geliştiren Sivrihisar Belediyesi; 100 yıllık kilimleri, üzerinde bulunan motifler ve hikayeleri ile birlikte Türkiye’nin ilk ’Kilim Müzesi’ne taşıdı. İlçedeki mahallelerin tek tek gezilerek bir araya getirildiği ve her biri ayrı hikaye barındıran kilimler, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki yapımı tamamlanmak üzere olan müzede 20 Eylül’den itibaren gezilebilecek.
"Dokunan kilimlerin tek tek hikayelerini dinledik"
Yapımında sona gelinen müze ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, kilimin geçmişten gelen bir kültür olduğunu dile getirdi. Başkan Yüzügüllü, "İçinde bulunduğumuz müzeyi, Türkiye’nin ilk ve sadece kilim üzerine tek müzesi olarak hazırlıklarını yapıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Tabii ki kilim, Türk halkının geçmişten gelen bir değeridir, maddi kültürüdür. Kadınlarımızın o günkü durumlarını, sevinçlerini, aşklarını ve yaşama biçimlerini anlatan şekil ve motiflerden oluşan büyük bir hazine ve değerdir. Biz de tabii ki o dönemdeki annelerimizin, ninelerimizin dokumuş olduğu kilimleri ve bu kilimlerin üzerine yansıttıkları motiflerin tek tek hikayeleri ile beraber bu müzeye taşıdık. Bu müze yılların bir birikimi olacak. Büyük bir kültür hazinesi olarak açılışını yapacağız" dedi.
"100 yıllık kilimlerini bu müzeye bağışladılar"
Geçmişteki değerlere sahip çıkılması gerektiğini aktaran Başkan Yüzügüllü, "Bizim Sivrihisar olarak 65 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimizi tek tek gezdik. Buradaki bu motiflerin hikayelerini dinleyerek geçmişten gelen özveri ve değerleri bir araya getirdik. Halkımıza ben bu noktada teşekkür ediyorum. Onlar ninelerinden iki kuşak öteden gelen yılların birikimi olan 100 yıllık kilimlerini bu müzeye bağışladılar. Biz de bu müzeyi oluşturduk. Burayı da gelen ziyaretçiler gezsin diye hikayeleri ile beraber yansıtıyoruz. Geçmişteki değerlerimize sahip çıkmazsak bunlar hep kaybolmaya yüz tutmuş oluyor. Biz de inşallah bu değerlerimize sahip çıkarak geleceğe bu değerlerimizi taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirdiği projeler ile ilçe turizmine büyük katkı sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün bu adımı ile kilimlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede

100 yıllık kilimler bu müzede
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