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  4. 103 yaşında hala o geleneği sürdürüyor!

103 yaşında hala o geleneği sürdürüyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 08.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

103 yaşındaki Whang Od Oggay, Filipinler’in son geleneksel dövme sanatçısı. Filipinlerin kuzeyindeki dağlık bir bölge olan Kaliga’da yaşayan Whang Od, mambabatok adı verilen geleneksel Kalinga dövmecilerinin sonuncusu.

103 yaşında hala o geleneği sürdürüyor!

Geleneksel dövme sanatının bu ustaları yalnızca Filipinler’de değil, tüm dünyaca tanınıyor.

Her gün, dünyanın dört bir yanından insan bölgeye gelerek, efsane haline gelmiş olan ustaya dövme yaptırıyor. Whang Od’a ulaşmak için aşılması gereken yol ise oldukça uzun. Turistler ve ziyaretçiler, Buscalan’daki dağ köyüne ulaşmak için Manila’nın kuzeyine doğru araçla 15 saatlik bir yolculuk gerçekleştirmek zorunda. Köye ulaşmak için tek çare ise ormanlar ve pirinç tarlalarından geçerek yürümek.

Geleneksel el işi sanatını uygulamak için Whang Od, greyfurt ağacı dikeni, 30.4 cm uzunluğunda bambu çubuğu, kömür ve su kullanıyor. Kendi ürettiği mürekkepi derinin içine yüklemek için diken ve bambu kullanıyor. Whang Od’un yaptığı kalıcı dövmeler, çeşitli çizgiler, basit şekiller, tribal desenler ve hayvan figürlerinden oluşuyor. Yapılan desenler ise güç ve doğurganlık gibi çeşitli anlamlara sahip.

Kalinga dövme geleneği ilk ortaya çıktığında, yalnızca savaşta birini öldürmüş olan erkeklere yapılıyordu. Şimdi ise, bölgeye ulaşabilen herkes bu dövmelerden yaptırabiliyor.

80 YILDAN UZUN SÜREDİR DÖVME YAPIYOR

Geleneği yaşatmanın önündeki engel ise, bu tekniğin yalnızca kan bağı bulunan aile yakınlarına aktarılabilmesi. Kalinga kültüründe, teknik aileye aktarılmazsa dövmelerin kirleneceğine inanılıyor. Çocuk sahibi olmayan Whang Od geleneği sürdürmek için, ikinci kuşak yeğenlerini eğitiyor.

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CNN’e konuşan Whang Od “Dövmelerimi yapan tüm arkadaşlarım öldü. Ben bu dövmeleri yapan tek kişiyim. Ama bu geleneğin sona ereceğinden korkmuyorum, çünkü gelecekteki ustaları yetiştiriyorum” dedi.

Rajayana Librojo Fajatin, bir sene önce Whang Od’a dövme yaptırma şansı yakalayanlardan biri. Yaşlı kadının yaşadığı Buscalan’a ulaşmak için 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyleyen Fajatin “Köyün sakinleri çok arkadaş canlısıydı. Orada oldukça eğlendim. Dans etmeyi seviyorlar. Telefondan popüler şarkılar açıp dans etmeyi seviyorlar ve yaşlılarına büyük saygı gösteriyorlar” dedi.

Whang Od’a dövme yaptırmaya nasıl karar verdiği sorulan Fajatin, “Çocukluğumdan beri onun ününü biliyorum. Ona dövme yaptırma karar ise tamamen dürtüseldi. Baguio’daydım ve kuzeye doğru çıkıp onun yanına gitmeye karar verdim. Oldukça yaşlı olmasına rağmen çok sağlıklı. Omuzma bir yılan kartalı dövmesi yaptırdım. Çünkü aynı zamanda ruhsal bir rehber olmasını istemiştim” dedi.

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“Whang Od, gördüğüm en güzel kadın” diyen Fajatin “Dövme yaparken canım hiç acımadı ve bir saatten daha kısa sürdü. Dövme sağ omzuma yapıldı. Dövmeden sonra dağdan aşağı inmek oldukça yorucuydu. Yine de eğlenceli ve eşsiz bir deneyimdi” dedi.

Efsanevi dövme sanatçısı Whang Od hakkında sosyal medyada birçok yorum yapıldı;

“Yaşlandığında dövmelerinden pişman olacaksın” derler. Dalga mı geçiyorsunuz? Herhangi bir yaşta onun kadar harika görünmek isterdim.”
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"Bir gün, bu efsaneye dövme yaptırmayı kendime amaç edindim."
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Antik dövme geleneğinin son temsilcisi Whang Od


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