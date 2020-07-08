103 yaşında hala o geleneği sürdürüyor!

Geleneksel dövme sanatının bu ustaları yalnızca Filipinler’de değil, tüm dünyaca tanınıyor.

Her gün, dünyanın dört bir yanından insan bölgeye gelerek, efsane haline gelmiş olan ustaya dövme yaptırıyor. Whang Od’a ulaşmak için aşılması gereken yol ise oldukça uzun. Turistler ve ziyaretçiler, Buscalan’daki dağ köyüne ulaşmak için Manila’nın kuzeyine doğru araçla 15 saatlik bir yolculuk gerçekleştirmek zorunda. Köye ulaşmak için tek çare ise ormanlar ve pirinç tarlalarından geçerek yürümek.

Geleneksel el işi sanatını uygulamak için Whang Od, greyfurt ağacı dikeni, 30.4 cm uzunluğunda bambu çubuğu, kömür ve su kullanıyor. Kendi ürettiği mürekkepi derinin içine yüklemek için diken ve bambu kullanıyor. Whang Od’un yaptığı kalıcı dövmeler, çeşitli çizgiler, basit şekiller, tribal desenler ve hayvan figürlerinden oluşuyor. Yapılan desenler ise güç ve doğurganlık gibi çeşitli anlamlara sahip.

Kalinga dövme geleneği ilk ortaya çıktığında, yalnızca savaşta birini öldürmüş olan erkeklere yapılıyordu. Şimdi ise, bölgeye ulaşabilen herkes bu dövmelerden yaptırabiliyor.