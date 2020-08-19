103 yaşında ilk dövmesini yaptırdı

103 yaşına giren Dorothy Pollack, ‘ölmeden önce yapılacaklar’ listesinden bir madde eksiltti: Dövme yaptırmak.

Torunu Teresa Zavitz-Jones’un yaptığı açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle bakım evinde aylardır karantinada olan Dorothy’nin akıl sağlığında bozulmalar meydana geldi. CNN’e konuşan Teresa “Covid-19 nedeniyle aylardır hapis hayatı yaşıyordu. Evdeki hemşire onun derin bir depresyonda olduğunu ve dışarı çıkması gerektiğini söyledi” dedi.

Pandemi nedeniyle aylardır Dorothy’i göremediklerini söyleyen büyük torun Teresa, yaşlı kadında duyma sorunlarının da baş gösterdiğini belirtti. Aylar sonra Dorothy’i ile Michigan’daki bakım evinde buluşan Teresa, büyük büyükannesinin zevk alabileceği bir şeyler yapmak istedi.

103 yaşındaki Dorothy torunuyla örgü örmek veya parkta dolaşmak yerine tüm aileyi şaşırtan isteğini açıkladı. Dorothy dövme yaptırmaya karar vermişti.

CNN’e konuşan Dorothy “Çok heyecanlıydı. Yıllar önce torunum dövme yaptırmamı istemişti ama yaptırmamıştım. Bir anda karar verdim. Kurbağa seçtim, çünkü kurbağaları seviyorum” dedi.