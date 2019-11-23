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104 yaşındaki emekli öğretmene ilkokul öğrencilerinden sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Gönen Öğretmenim Orta Okulu 5. sınıf öğrencilerinden ikisi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz'la beraber ilçede yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez'i ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı - Gazez: - "Atatürk sınıfımıza girdi, bize baktı 'Günaydın çocuklar' dedi. Biz de o anda ders olarak mercekleri inceliyorduk, tahtada çizili şekiller vardı. Bir arkadaşımızı derse kaldırdı ve yanıma gelerek elini masamın üzerine koydu. Ben artık dersle ilgilenemedim. Elini öpmek istedim öpemedim. O ele büyülendim"

BALIKESİR (AA) - Gönen Öğretmenim Orta Okulu 5. sınıf öğrencilerinden Arda Yatak ve Asya Çelik, Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz'la birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez'i ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Kurtuluş Mahallesi'ne gelen Yılmaz ve öğrencilere Öğretmenim Orta Okulu Müdürü Fikret Ütnü ile okulun öğretmenlerinden Özlem Yatak, çiçek ve çikolatayla Gazez'in evine gelerek ziyaret etti.

Gazez'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yılmaz ve öğrenciler, burada bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olan Gazez, öğrencilere sarılarak öptü.

Gönen'de 1915 yılında doğan ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Gazez, AA muhabirine, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

1932 yılında Atatürk'le olan anısını anlatan Gazez, şöyle konuştu:

"Atatürk Balıkesir'e geldi ve bizim okulumuzu ziyaret edeceği söylendi. O günü hatırladığım için çok heyecanlanıyorum. Atatürk sınıfımıza girdi, bize baktı, 'Günaydın çocuklar' dedi. Biz de o anda ders olarak mercekleri inceliyorduk, tahtada çizili şekiller vardı. Bir arkadaşımızı derse kaldırdı ve yanıma gelerek elini masamın üzerine koydu. Ben artık dersle ilgilenemedim. Elini öpmek istedim öpemedim. O ele büyülendim. Atatürk'ün arkasında içeriye dört tane paşa girdi. O eli öpemediğim için hala hüzünleniyorum. Eğer bir heykeltraş olsaydım o elin heykelini yapardım. Sonra Balıkesir'de tören yapıldı ve bütün Balıkesirliler meydanda toplandı. Atatürk belediyenin balkonundan halka hitaben konuştu. Ben yolun karşısındaki evin balkonundan Atatürk'ü seyrettim."

Gazez daha sonra Bursa Öğretmen Okulu öğrencisiyken okulun izcisi olarak Ankara'ya gittiğini anlatarak, "Stadyumda Atatürk, üstü açık bir arabayla önümüzden geçti, elimi uzatsam tokalaşabileceğim o kadar yakın. Bizleri selamladı. Alkışlar içinde yukarıya doğru çıktı. Stadyumda Atatürk, cumhuriyetin 10. yıl dönümü nutkunu ayakta okudu. En sonunda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' dedi. Yer yerinden oynadı, alkışlar durmadı." diye konuştu.

Kıymet Gazez, konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirden bir bölüm okudu.

Öğrencilerden Arda Yatak ile Asya Çelik de asırlık çınarın Öğretmenler Günü'nü kutlayarak görüştüklerini ve Atatürk'ü gören biriyle tanışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

- "Kıymet öğretmen gerçekten Gönen için bir kıymet"

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz ise Gazez'in cumhuriyetin kuruluşundan bugüne her kutlamasına katılan nadir insanlardan biri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kıymet öğretmen gerçekten Gönen için bir kıymet. Bizim bütün programlarımıza katılıyor. Bizi bazen davet eder, beraber sohbet ederiz. Biz kendisini çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız en son yaşlılar haftasında onu Ankara'ya davet etti. Kendisi de çok mutlu oldu. Yine bir davet bekliyor."

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