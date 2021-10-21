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104 yerinden bıçakladı, ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia

21.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde 28 yaşındaki Aysel Perkgün, oğlunun gözleri önünde eşi tarafından darp edilip, 104 yerinden bıçaklandı. Saldırının ardından tutuklanan Feyzo Duran, ‘tasarlayarak', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar hapis istemi ile yargılanıyor. İddianamede 25 yaşındaki babanın yaraladığı Aysel Perkgün'ün başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekiliyor.

104 yerinden bıçakladı, ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia

Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULARIN İHBARI HAYATINI KURTARDI

Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİNCE OĞLUNU YANINA ALDI

Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.

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KÂBUSU BİTMİYOR

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu.

104 BIÇAK DARBESİNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

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Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran’ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün’ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi.

'PES' DEDİRTEN İDDİA: KENDİNİ YARALAYARAK MİZANSEN YARATMAYA ÇALIŞTI

İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.

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SORUŞTURMA MADDESİ DEĞİŞTİRİLEREK YENİDEN DAVA AÇILDI

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin 'kasten yaralama' suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı" dedi.

DHA

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İzmir Buca
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