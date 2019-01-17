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106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bodrum’a gelen ’Dream’ isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum’un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı.

Bodrum'a yanaşan motoryatı 8 tanker zor doldurdu

106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı.
Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi.
1997 yılında Türkiye’de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi.
İşte Bodrum'a yanaşan lüks motoryattan görüntüler...
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Motoryat bodrum

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